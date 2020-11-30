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Haber Giriş: 30.11.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Buds Pro ortaya çıktı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Samsung Galaxy Buds Pro ortaya çıktı
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Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro için son hazırlıklarını yapıyor. Peki yeni kulaklık nasıl görünüyor? Buds Live'a göre ne farkı var?

Samsung'un bu yıl dikkat çeken ürünlerinden biri Galaxy Buds Live oldu. Fasülya şeklindeki tasarımıyla öne çıkan üründen sonra şirket bu kez Galaxy Buds Pro için kolları sıvadı.

İnternete sızan ilk bilgilere göre yeni kulaklığın ismi Galaxy Buds Beyond olarak belirtiliyordu, ancak cihazın Galaxy Buds Pro adıyla satışa çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak ürünün gelmesine henüz zaman var. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Galaxy Buds Pro, Şubat ayında tanıtılması beklenen Galaxy S21 serisi telefonlarla birlikte duyurulacak. 472 mAh kapasiteli bataryalarıyla gelmesi beklenen ürün, aktif gürültü engelleme teknolojisine de sahip olacak.

Galaxy Buds serisinin mevcut üyelerinde olduğu gibi kulak içi tasarımıyla gelmesi beklenen ürünün Galaxy Buds Live'a göre daha iyi derecede gürültüyü engelleyebileceği belirtiliyor.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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