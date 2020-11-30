Samsung Galaxy Buds Pro ortaya çıktı

Samsung'un bu yıl dikkat çeken ürünlerinden biri Galaxy Buds Live oldu. Fasülya şeklindeki tasarımıyla öne çıkan üründen sonra şirket bu kez Galaxy Buds Pro için kolları sıvadı.

İnternete sızan ilk bilgilere göre yeni kulaklığın ismi Galaxy Buds Beyond olarak belirtiliyordu, ancak cihazın Galaxy Buds Pro adıyla satışa çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak ürünün gelmesine henüz zaman var. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Galaxy Buds Pro, Şubat ayında tanıtılması beklenen Galaxy S21 serisi telefonlarla birlikte duyurulacak. 472 mAh kapasiteli bataryalarıyla gelmesi beklenen ürün, aktif gürültü engelleme teknolojisine de sahip olacak.

Galaxy Buds serisinin mevcut üyelerinde olduğu gibi kulak içi tasarımıyla gelmesi beklenen ürünün Galaxy Buds Live'a göre daha iyi derecede gürültüyü engelleyebileceği belirtiliyor.



