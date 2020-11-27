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Tekno
Haber Giriş: 27.11.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

Redmi Watch duyuruldu: İşte tüm özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Redmi Watch duyuruldu: İşte tüm özellikleri
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Xiaomi cephesinde yeni bir sürpriz dünyaya duyuruldu. Redmi serisi telefonlarıyla bilinen şirket, bu kez bu seriye akıllı saatlerini de ekliyor. İşte karşınızda Redmi Watch...

Gün geçtikçe kullanımı artan akıllı saat satışları, markaların da bu ürüne yönelmelerine neden oluyor. Telefon üreten pek çok markanın artık bir akıllı saati de bulunuyor. Bu kapsamda Xiaomi de Huami altında Amazfit akıllı saatlerini halihazırda kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Ancak bu kez sürpriz Redmi serisinden geldi. Redmi telefonların ardından artık Redmi akıllı saatler de gün yüzüne çıktı. Redmi Watch ismini taşıyan saat, 1.4 inç ekran büyüklüğüne sahip. Ekranda 323 ppi değerine ulaşan ve ağırlığı 35 gram seviyelerinde olan ürün, kasa ve kayış olarak farklı seçeneklerle geliyor.

20 farklı saat kadranıyla dikkat çeken Redmi watch, 7 spor modunu takip edebiliyor. İçerisinde yer alan 6 eksenli sensör ve hareket algoritması da bu modların takibini mümkün kılıyor.

Redmi Watch duyuruldu: İşte tüm özellikleri

Bir hafta batarya ömrüne sahip olan ürün, tasarruf modunda ise 12 güne kadar dayanabiliyor. NFC teknolojisini de kullanan ürün, 200'ün şehirde toplu taşıma kart desteği, erişim kartlarına yazabilme ve temassız ödeme gibi opsiyonlar sunuyor.

Redmi Watch'un fiyatı ise 45 dolar.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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