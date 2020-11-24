PlayStation 5 stokları eridi, tamamen tükendi

PlayStation 4 Pro'nun ardından uzun süren bir sessizliğe giren Sony, beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5'i satışa sundu. Ülkemizde 8299 TL'den satışa sunulan PS5, büyük ilgi görünce kara borsaya dahi düştü ve fiyatlar 15 bin TL'yi buldu.

Dünya genelinde de stok sıkıntısı yaşayan Sony'nin önemli isimlerinden Jim Ryan, stokların tamamen tükendiğini kaydetti. Rusya merkezli TASS'a demeç veren Ryan, tüm konsolların satıldığını, bu büyük talebe karşılık vermek için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirtti.



Ryan'a göre stoklardaki sıkıntı bir süre daha devam edecek. Black Friday kapsamında stoklara yeniden gelmesi beklenen ürünün yine kısa sürede tükenmesi beklenirken, kullanıcıların fiyatlara pek dikkat etmediği de görülüyor.

Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu gibi bölgelerde 19 Kasım'da piyasaya sürülen PS5, yüksek fiyatlarına karşın yok satıyor olması ise pandemi süreciyle yakından ilgili bir durum. Dünya genelinde pek çok ülkede koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine kapananlar, evlerinde oyun oynayarak vakit geçirmeyi tercih ediyor.



