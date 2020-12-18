Oyun pazarının hacmi 159 milyar dolara ulaştı
Yapılan son araştırmaya göre, küresel oyun pazarı 2020 itibarıyla 159 milyar dolara ulaştı. 2,7 milyar olarak belirlenen mobil oyuncu sayısının ise 2023 yılında 3 milyarı geçmesi bekleniyor.
Pandemi nedeniyle evlerde geçen zamanla birlikte mobil oyunlara ilgi de arttı. Bu gelişme, oyun sektörünü eğlence sektörünün en büyük endüstrisi haline getirdi. Newzoo'nun 2020 araştırma raporuna göre, 2,7 milyar oyuncudan oluşan oyun sektörünün 2023 yılında 3 milyar oyuncuyu aşması bekleniyor.
Bir yılda yüzde 9,3 artış
Geçmişte sadece eğlenceli vakit geçirmek için yapılan aktiviteler olarak görülen mobil oyun dünyası, günümüzde dünyanın en büyük ciroya sahip sektörlerinden biri oldu. Söz konusu raporun sonuçları, küresel oyun pazarının 2020'de yıllık yüzde 9,3 artışla 159,3 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.
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