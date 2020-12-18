MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Tekno HaberleriOyun pazarının hacmi 159 milyar dolara ulaştı
GeriTekno Oyun pazarının hacmi 159 milyar dolara ulaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Tekno
Haber Giriş: 18.12.2020 - 13:18 | Son Güncelleme:

Oyun pazarının hacmi 159 milyar dolara ulaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oyun pazarının hacmi 159 milyar dolara ulaştı
Abone Olgoogle-news

Yapılan son araştırmaya göre, küresel oyun pazarı 2020 itibarıyla 159 milyar dolara ulaştı. 2,7 milyar olarak belirlenen mobil oyuncu sayısının ise 2023 yılında 3 milyarı geçmesi bekleniyor.

Pandemi nedeniyle evlerde geçen zamanla birlikte mobil oyunlara ilgi de arttı. Bu gelişme, oyun sektörünü eğlence sektörünün en büyük endüstrisi haline getirdi. Newzoo'nun 2020 araştırma raporuna göre, 2,7 milyar oyuncudan oluşan oyun sektörünün 2023 yılında 3 milyar oyuncuyu aşması bekleniyor.

Bir yılda yüzde 9,3 artış

Geçmişte sadece eğlenceli vakit geçirmek için yapılan aktiviteler olarak görülen mobil oyun dünyası, günümüzde dünyanın en büyük ciroya sahip sektörlerinden biri oldu. Söz konusu raporun sonuçları, küresel oyun pazarının 2020'de yıllık yüzde 9,3 artışla 159,3 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.

PowerPoint kullanıyorsanız bu özellik çok hoşunuza gidecekPowerPoint Tetikleyici özelliğini kullanarak slaytlarınızdaki nesneleri hareketlendirin. Etkileyici sunumlar oluşturun. Ömer Bağcı anlatıyor...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle