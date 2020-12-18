Oyun pazarının hacmi 159 milyar dolara ulaştı

Pandemi nedeniyle evlerde geçen zamanla birlikte mobil oyunlara ilgi de arttı. Bu gelişme, oyun sektörünü eğlence sektörünün en büyük endüstrisi haline getirdi. Newzoo'nun 2020 araştırma raporuna göre, 2,7 milyar oyuncudan oluşan oyun sektörünün 2023 yılında 3 milyar oyuncuyu aşması bekleniyor.

Bir yılda yüzde 9,3 artış



Geçmişte sadece eğlenceli vakit geçirmek için yapılan aktiviteler olarak görülen mobil oyun dünyası, günümüzde dünyanın en büyük ciroya sahip sektörlerinden biri oldu. Söz konusu raporun sonuçları, küresel oyun pazarının 2020'de yıllık yüzde 9,3 artışla 159,3 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.