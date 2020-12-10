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Tekno
Haber Giriş: 10.12.2020 - 12:56 | Son Güncelleme:

Mi Watch Lite tanıtıldı: İşte özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Mi Watch Lite tanıtıldı: İşte özellikleri
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Apple Watch'un tasarımını andıran görünümüyle dikkat çeken Xiaomi'nin yeni akıllı saati Mi Watch Lite tanıtıldı. İşte ürünün öne çıkan özellikleri...

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni akıllı saati Mi Watch Lite'ın duyurusunu yaptı. Fazlasıyla Apple Watch'u andıran ürün, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan Redmi Watch'a da benziyor.

Bir önceki modelden farklı olarak Digital Crown çarkının kaldırıldığı dikkat çekerken, yeni üründe ekranın biraz daha küçüldüğü görülüyor. Bu da fiyatın daha uygun olacağı anlamına geliyor.

1.4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ürün, 320x320 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. TFT paneliyle dikkat çeken cihaz, 3 eksenli accelerometer ve 3 eksenli jiroskop kullanıyor. Kalp atış sensörü, L-sensör, barometre ve pusulaya da bünyesinde yer veren Mi Watch Lite, 11 farklı spor modunu takip edebiliyor. 

Mi Watch Lite tanıtıldı: İşte özellikleri

Suya karşı 5 ATM seviyesinde dayanıklı bir yapıda olan ürün, normal kullanımlarda 9 gün batarya ömrü sunuyor. 230 mAh kapasiteli bataryası bulunan Mi Watch Lite, 2 saatlik süre zarfında tam şarj olabiliyor. 

5 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması planlanan ürünün fiyatının ise 50 ila 55 dolar olması bekleniyor. 

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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