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Tekno
Haber Giriş: 23.11.2020 - 08:21 | Son Güncelleme:

Görüntülü sohbet için artık program kurmaya gerek yok

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Görüntülü sohbet için artık program kurmaya gerek yok
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Microsoft'un popüler yazılımlarından biri olan Microsoft Teams, önemli bir özelliği hayata geçiriyor. 24 saat boyunca 300'e kadar katılımcıyla bağlantı kurulmasını mümkün kılan uygulama, sohbete katılacakların uygulama indirme zorunluluğunu da ortadan kaldıracak.

Pandemi sürecinde görüntülü görüşme imkanı sunan uygulamaların kullanım oranı gün geçtikçe arttı. Zoom, bu kapsamda ipi göğüsleyen isim olurken, Microsoft Teams de kullanıcı kitlesini hayli genişletmiş durumda. Kullanıcı sayısını daha da artırmayı planlayan yazılım, yeni özelliklerini de bir bir kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Ücretsiz olarak kullanılabilen Microsoft Teams, 24 saat süresince 300'e kadar katılımcının birbirine bağlanmasına olanak tanıyor. Sesli ve görüntülü arama seçenekleriyle dikkat çeken uygulama, 250 kişiye kadar grup sohbeti oluşturma ve sanal görüşmeler sırasında 'Birlikte Modu' sayesinde aynı anda 49 üyeye kadar görmeye izin veriyor.

Görüntülü sohbet için artık program kurmaya gerek yok

Uygulamanın öne çıkan bir diğer özelliği de sohbete davet edilen kullanıcıda uygulama gerekliliğinin olmaması. Diğer bir deyişle, Microsoft Teams üzerinden kullanıcıları davet etmek istediğinizde bu kullanıcıların Teams'i kurması gerekmiyor. Sadece web tarayıcıdan erişilebilen bir bağlantı adresinin paylaşılması yeterli.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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