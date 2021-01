GeForce Now; Türkiye, Avustralya ve Suudi Arabistan'a geliyor

Ericsson’ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı 2020 Mobilite Raporu’na göre 5G’nin nüfus kapsamının yaklaşık yüzde 15'e ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu da 1 milyardan fazla insana tekabül ediyor. Aynı zamanda DFC Intelligence araştırmaları şu anda dünya genelinde 3 milyardan fazla video oyunu kullanıcısı olduğunu da belirtiyor. Bulut oyunları bu iki eğilimin kesişme noktasında yer alıyor.

GeForce NOW, Nvidia'nın Kuzey Amerika ve Avrupa'daki kendi veri merkezlerinden yüzlerce oyun sunan PC oyuncuları için dünyanın önde gelen bir bulut oyun platformu. Hizmet, günümüzün popüler oyunlarına, güçsüz PC, Mac, Chromebook, Android ve iOS cihazlarına gerçek zamanlı ışın izleme desteği getiriyor.



Ayrıca, dünyanın önde gelen telekomünikasyon firmalarının bulut üzerinden pek çok cihaza düşük gecikmeli PC oyunları sunmaları için bir fırsat sunuyor. Bu ortaklar, bulut oyunlarını dünya çapında genişletmek ve geliştirmek için RTX sunucularını ve NVIDIA bulut oyun yazılımını kullanan operatörlerin ortaklığı olan GeForce NOW Alliance'ı oluşturuyor.



Turkcell, Gameplus ismine sahip olacak olan yeni oyun platformu için NVIDIA GeForce Now ile iş birliğine gitti. Sistem, güncel oyunların stream edilerek oynanmasına olanak tanıyor.