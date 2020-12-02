Forza Horizon 5 ne zaman çıkacak?

Microsoft'un yeni nesil oyun konsolları Xbox Series S ile Xbox Series X'in satışa sunulmasıyla birlikte karşımıza çıkan Forza Motorsport'un duyurusu resmen yapıldı. Ancak bu oyundan önce sürpriz bir başka oyun geliyor: Forza Horizon 5.

Venturebeat'te yer alan habere göre Forza Horizon 5, Forza Motorsport'tan da önce oyunculara sunulacak ve gelecek yıl oyunculara sunulması kuvvetle muhtemel.

Mevcut konsol özel oyunlarının ilk seneden çıkması zor olabiliyor. Genellikle konsollar çıktıktan 1 yıl sonra konsol özel oyunları yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Forza Horizon 5 için de durum pek farklı olmayacak gibi görünüyor.

Forza Motorsport ve Forza Horizon, Xbox konsolları ve Windows PC’ler için özel oyun olarak karşımıza çıkıyor.



