En çok satılan hediye kartı Google Play oldu

Oyunfor'un açıkladığı verilere göre, ocak ayında en çok satın alınan hediye kartı Google Play oldu. Şirketin genel müdürü Mehmet Dumanoğlu, "Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla beraber günden güne büyüyen mobil oyun sektörü, oyuncuları hızla kendi tarafına çekmeye devam ediyor. Genelde ‘microtransaction’, yani oyun içi alım sistemini benimsemiş olan mobil oyunların gitgide popülerleşmesi, uygulama mağazalarının cüzdan kodu / hediye kartı satışlarının artmasını sağladı. Bu büyümenin 2021’in geri kalan aylarında da devam edeceğini öngörüyoruz." sözlerini kaydetti.



İşte ocak ayında en çok satılan 10 e-pin ve hediye kartı:



1. Google Play Hediye Kartı

2. PUBG Mobile UC E-Pin

3. Xbox Live Hediye Kartı

4. Gameforge E-Pin

5. Riot Pin

6. Steam Cüzdan Kodu

7. Roblox Hediye Kartı

8. Battlenet Hediye Kartı

9. iTunes Hediye Kartı

10. PlayStation Hediye Kartı



Tencent Games’in indirilme ve oyun içi satış rekorları kıran battle royale oyunu PUBG Mobile’in oyun içi para birimi UC en çok satan ikinci e-pin olurken; Metin2, Ikariam ve OGame gibi klasikleşmiş online oyunlara sahip olan Gameforge’un e-pin’leri ise en çok satılan dördüncü e-pin oldu.



League of Legends ve Valorant gibi tüm dünyada geniş yankı uyandıran oyunlarıyla Türkiye’de de etkinliğini sürdüren Riot Games’in Riot Pin’leri ise 2021’in ilk ayında ¨en çok satın alınanlar¨ listesinde kendisine beşinci sırada yer buldu.



Microsoft’un yeni nesil konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S’in piyasaya sürülmesiyle birlikte Game Pass ve Live Gold üyelik ve Live hediye kartı satışları da hızla yükselişe geçti. Yeni nesil konsolu PS5’i, Xbox Series X ve Xbox Series S ile aynı dönemde piyasaya süren Sony’nin PlayStation hediye kartları ise en çok satın alınanlardan olmasına karşın Xbox’ın hediye kartlarının gerisinde kaldı.