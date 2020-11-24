Cyberpunk 2077: 175 saatte bitmeyen oyun

Oyunların genel olarak oynanış süresi değişmekle birlikte 25-30 saat 'ideal' olarak kabul ediliyor. Ancak bazı oyunlar var ki bu sürenin çok üstüne çıkabiliyor. Gelecek ay satışa sunulacak olan Cyberpunk 2077 de 'süre' konusunda oyunculara cömert davranacak bir yapım olacağa benziyor.

Babiel konuyla ilgili yaptığı açıklamada oyunu 175 saattir oynamaya devam ettiğini, ancak oyunun halen bitmediğini belirtti. Ancak Babiel, oyunu yavaş tempoda oynadığını da ekledi.



Diğer bir deyişle, oyunu yan görevlerle birlikte 'her şeyiyle' bitirmek isteyen kullanıcıların uzun saatler ekrana kilitlenmesi söz konusu olacak.

10 Aralık'ta PS4, Xbox One, PC ve Stadia için satışa sunulacak olan oyun, Türkçe alt yazı desteğine de sahip olacak. Oyunun PS5 ve Xbox Series S|X sürümü ise gelecek yıl satışa çıkacak.



