Black Friday: İndirimli ürün alırken bunlara aman dikkat!

1- İhtiyaç Listesi Yapın: Kampanyalar, reklamlar kafanızı karıştırabilir. İhtiyacınız olmayan şeyler alıp, sonradan pişman olabilirsiniz. Bu yüzden indirim günlerinden birkaç gün önce gerçekten ihtiyaç duyduğunuz ürünlerin listesini yapın.

2- Listenizdeki Ürünlerin Ön Araştırmasını Yapın: Listenizdeki ürünlerin hangi marka ve modelini almak istediğinize önceden karar verin. Ürünü internetten almayı düşünüyorsanız önceden mağazaya giderek inceleyin.

3- Alternatif Ürünler Belirleyin: Almayı düşündüğünüz ürünün kampanyaya girmeyeceği ya da siz almadan tükenebileceği ihtimalini de düşünerek alternatif marka ve modelini belirleyin.

4- Fiyat Araştırması Yapın: İndirimin gerçekçi olup olmadığını belirlemek için listenizdeki ürünlerin fiyatlarını hem kampanya öncesinde hem de kampanya döneminde araştırın. Bunu yaparken, internetteki fiyat karşılaştırmaları yapan siteleri kullanabilirsiniz.

5- Para İadeli Siteleri Kullanın: İnternette bir fazla tık ile ekstra kazanç sağlamak mümkün. Alışveriş yapacağınız siteye direkt gitmek yerine para iadeli siteler üzerinden giderseniz, bu sitelerin sağlayacağı ek kazanca da sahip olabilirsiniz.

6- Bildiğiniz Mağazalardan Alışveriş Yapın: Kampanya dönemleri kötü niyetli kişilerin de en aktif olduğu zamanlardır. Abartılı indirimlere mutlaka şüpheci yaklaşın. Alışveriş yapacağınızı siteyi iyi araştırın. Siteye sosyal medya ya da size gönderilen linkler üzerinden değil, adres çubuğuna ismini yazarak gidin. Güvenirliliğinden emin olduğunuz, bildiğiniz, kurumsal firmaların sitelerinden alışveriş yapın.

7- Kargo Bilgisini İyi Okuyun: Kargonun ücretli mi ücretsiz mi olduğunu araştırın. Bazen ucuz diye alınan ürün, kargo ücretliyse daha pahalıya malolabilir. Fiyat araştırmasını fiyat+kargo ücretini baz alarak yapın.



