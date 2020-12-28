Asus, yeni 'minik' bilgisayarını tanıttı

Mini PC PB61V; ön panelde iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-A ve bir adet USB-C 3.2 Gen 2 Type-C, arka panelde ise dört adet USB 3.2 Gen 1 girişiyle hızlı ve kullanışlı bağlantı noktası seçenekleri sunuyor. Bunlara ek olarak sunulan yapılandırılabilir girişte ise kullanıcıların ihtiyacına bağlı olarak HDMI 2.0, VGA, COM, DisplayPort veya LAN bağlantı noktasına yer verilebiliyor. Bu sayede ürün dijital tabelalardan satış noktası sistemlerine, bilgi noktalarından akıllı otomatlara kadar birçok alanda kullanıma uygun oluyor. Bu yeni modelde ayrıca WiFi 6 ve Bluetooth 5.0 ile kablosuz hız sunuluyor.

Entegre Intel UHD Graphics 630 ile gelen ASUS Mini PC PB61V, 4K UHD çözünürlükte video ve görüntü izlemeye imkan veriyor. İki adet DisplayPort bağlantısı ve yapılandırılabilir giriş ile birlikte PB61V, çalışma alanını üç ekrana yayabiliyor.

Ön paneldeki Q-Code LED olası sorunları çözebilmek için hızlı hata teşhisi yapma imkanı veriyor. Bu özellik sayesinde BT yöneticileri hata veya hata ayıklama kodlarını görüp fikir edinebiliyor, sistemin kapalı kalma süresini azaltabiliyor.



