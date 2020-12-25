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A.A.
Haber Giriş: 25.12.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

Airbus, Belçika Hava Kuvvetleri’nin ilk A400M uçağını teslim etti

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Airbus, Belçika Hava Kuvvetleri’nin ilk A400M uçağını teslim etti
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Belçika Hava Kuvvetleri, yedi adet Airbus A400M askeri nakliye uçağı siparişinin ilkini teslim aldı.

Uçak, İspanya Sevilla’daki A400M son montaj hattında müşteriye teslim edildi ve ardından Belçika Melsbroek’te konuşlandırılacağı 15. Kanat Birliği Üssü’ne ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 

MSN106 olarak bilinen bu A400M, Belçika Hava Kuvvetleri’nden yedi ve Lüksemburg Silahlı Kuvvetleri’nden bir adet olmak üzere toplamda sekiz adet sipariş edilen uçaklar, iki uluslu bir birim içinde işletilecek. 

Belçika’ya ikinci A400M uçağı, 2021 yılı başında teslim edilecek. 

Airbus Defence and Space Askeri Uçaklardan Sorumlu Başkanı Alberto Gutierrez “Bu uçağın teslimatı ile birlikte, lansman müşterilerimizin tamamı artık bir A400M’e sahip. MSN106, Belçika ile ortaklaşa işletilen, iki uluslu biriminde Luxemburg uçağına katılacak. Covid-19 ile ilgili zorluklara rağmen, ekiplerimiz bu yıl planlanan 10 uçak teslimatını gerçekleştirdi ve küresel filoyu 98 uçağa yükseltti” dedi.

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