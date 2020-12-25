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DHA / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 25.12.2020 - 10:40 | Son Güncelleme:

Michael Jackson’ın çiftliği satıldı

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Michael Jackson’ın çiftliği satıldı
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Michael Jackson’ın ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki çiftliği ABD'li milyarder Ronald Burkle tarafından satın alındı.

Michael Jackson’ın 2015 yılında 100 milyon dolardan satışa çıkarılan çiftliği, 22 milyon dolara ABD’li milyarder Ronald Burkle tarafından satın alındı.

Michael Jackson’ın 1987'den 2009 yılına kadar yaşadığı 100 bin hektarlık alana kurulu çiftlikte bulunan eğlence parkı ve kapıdaki Neverland ifadesi ünlü sanatçının ölümünden bir süre sonra kaldırıldı ve ismi Sycamore Çiftliği olarak değiştirildi.

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