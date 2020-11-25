Seda Bakan:Koronayı ilaçsız yeneceğim

Evinde tedavi gören ünlü oyuncu, 1 yaşındaki kızı Leyla anne sütüyle beslendiği için ilaç kullanmadığını söyledi: “Biz iyiyiz. Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi. Bebeğe çok yakın olduğum zaman maske takıyorum. Güzel besleniyoruz. C, D ve çinko içeren bir vitamin kullanıyoruz. Umarım bu şekilde geçer, gider. Bu arada gece yatmadan ballı süt iyi geliyor. Herkese sevgiler ve hastalara acil şifalar diliyorum.” Seda Bakan’ın doktoruna danıştığı ve “anne sütünden hastalığın bulaşmadığı” bilgisi üzerine bebeğini emzirmeye devam ettiği öğrenildi.