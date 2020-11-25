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Haber Giriş: 25.11.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

Seda Bakan:Koronayı ilaçsız yeneceğim

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Seda Bakan:Koronayı ilaçsız yeneceğim
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KORONAVİRÜS testinin pozitif çıktığını açıklayan Seda Bakan, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Evinde tedavi gören ünlü oyuncu, 1 yaşındaki kızı Leyla anne sütüyle beslendiği için ilaç kullanmadığını söyledi: “Biz iyiyiz. Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi. Bebeğe çok yakın olduğum zaman maske takıyorum. Güzel besleniyoruz. C, D ve çinko içeren bir vitamin kullanıyoruz. Umarım bu şekilde geçer, gider. Bu arada gece yatmadan ballı süt iyi geliyor. Herkese sevgiler ve hastalara acil şifalar diliyorum.” Seda Bakan’ın doktoruna danıştığı ve “anne sütünden hastalığın bulaşmadığı” bilgisi üzerine bebeğini emzirmeye devam ettiği öğrenildi.

 

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