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Haber Giriş: 23.11.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Öykü Gürman'dan açıklama

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Öykü Gürman'dan açıklama
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Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, BloombergHT'de yayınlanan Aslı Safak'la İşin Aslı programına katıldı. Babasının ateist olduğunu söyleyen Gürman, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum" dedi.

Bu sözleri çok tartışılan Öykü Gürman, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak " Yanlış anlaşıldım" dedi.

İşte Gürman'ın açıklaması:

Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir televizyon programında duygusallıkla yaşadığım kişisel bir konuyu ifade etmeye çalışırken bir anlam karmaşası yaşadım. Söylemiş olduğum cümleler yanlış ve farklı anlaşılmalara sebep olduğu için açıklama yapma gereği duydum. Program süresince yaşadığım duygusallık içinde kelimelerin sohbetin içinden cımbızla çekilerek bambaşka bir noktaya taşınması beni çok rahatsız etti. Bir sanat insanı olarak ifade etmeliyim ki tek amaç insanları birleştirmek, birlikte tüm farklılığa rağmen yaşayabilmenin, konuşabilmenin uygarlığına ulaşmak için çaba sarf etmek olmalı! Yoksa ayrıştırmak değil.
Şu an en önemli gündemimiz pandemi olduğundan içinden geçtiğimiz süreç zaten maddi manevi hepimiz için tüketici. Birbirimizi yormanın anlamı yok diye düşünüyorum. Tüm kamuoyuna sağduyu, anlayış, sağlık ve sevgi dileğiyle…

 

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