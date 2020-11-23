İtalya'nın listesinde

İTALYA, Oscar Ödülleri’nde yarışacak filmini seçmeye hazırlanıyor. Aday adayı 25 film belirlendi. Listeye Türk yönetmen Ferzan Özpetek’in son filmi “La Dea Fortuna” (Şans Tanrıçası) da girdi. Hangi filmin seçildiği ise yarın açıklanacak. Ferzan Özpetek’in senaryosuna da imza attığı “Şans Tanrıçası”, bugüne dek İtalya’da önemli başarılar elde etti.

‘EN İYİ FİLM’ SEÇİLMİŞTİ

Film, İtalya’nın en köklü ödül organizasyonlarından Nastro d’Argento’da (Gümüş Kurdele) 8 dalda aday gösterildi; ‘en iyi kadın oyuncu’, ‘en iyi film müziği’ ve ‘en iyi orijinal müzik’ dallarında ödül kazandı. Yapım ayrıca İtalya’nın popüler sinema dergisi CİAK’ın okuyucuları tarafından ‘en iyi film’ seçildi. Ferzan Özpetek, 77. Uluslararası Venedik Film Festivali bünyesinde düzenlenen İtalyan Yazar ve Yayıncılar Derneği SİAE tarafından da onur ödülüne layık görüldü.