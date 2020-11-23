İpek Tuzcuoğlu:Gözlerim bana güven veriyor.

Ünlü oyuncu, programın sunucusu Ömer Öztürk’ün gözleriyle ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi: “Gözlerim bana güven veriyor. Kahverengi göz dediğimizde Türkan Şoray gelir hep aklıma. Onun da gözleri kahverengidir, güvenilir, emniyetli bakışları vardır. ‘Asmalı Konak’ dizisi çekilirken ‘gözleriniz, gözleriniz’ diye övdüler. ‘Yaradan’a ait onlar’ dedim. Kahverengi gözler bana güven veriyor.”