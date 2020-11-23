MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Magazin Haberleriİpek Tuzcuoğlu:Gözlerim bana güven veriyor.
GeriMagazin İpek Tuzcuoğlu:Gözlerim bana güven veriyor.
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 23.11.2020 - 10:04 | Son Güncelleme:

İpek Tuzcuoğlu:Gözlerim bana güven veriyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İpek Tuzcuoğlu:Gözlerim bana güven veriyor.
Abone Olgoogle-news

İPEK Tuzcuoğlu, TRT Haber’de yayınlanan “Vapurda Çay Simit Sohbet” programına konuk oldu.

Ünlü oyuncu, programın sunucusu Ömer Öztürk’ün gözleriyle ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi: “Gözlerim bana güven veriyor. Kahverengi göz dediğimizde Türkan Şoray gelir hep aklıma. Onun da gözleri kahverengidir, güvenilir, emniyetli bakışları vardır. ‘Asmalı Konak’ dizisi çekilirken ‘gözleriniz, gözleriniz’ diye övdüler. ‘Yaradan’a ait onlar’ dedim. Kahverengi gözler bana güven veriyor.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle