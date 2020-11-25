İfşa davasında yeni gelişme

Boşanma davası sürerken Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu’nun iCloud hesapları hacklendiği iddia edimiş ve çiftin mahrem fotoğrafları sosyal medyada yayılmıştı. Oyuncu Berk Oktay bu fotoğrafların kendisini küçük düşürmek için eski eşi Merve Şarapçıoğlu tarafından yayınlandığı iddia ederek dava açmıştı.





Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun 6 yıla kadar hapsi istendi

Oyuncu Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun "Zincirleme şekilde özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" suçundan 6 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. Sanık Şarapçıoğlu ise "Bu suçu kesinlikle işlemedim. Bu olayda mağdurken şu an da sanık olarak yargılanmanın üzüntüsü içerisindeyim" dedi.