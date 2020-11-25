İfşa davasında yeni gelişme
Ünlü oyuncu Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu ile geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Şarapçıoğlu, 2 yıl önce İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvurarak ünlü oyuncu hakkında, “Sadakatsiz biri, bana şiddet uyguluyor” diyerek boşanma davası açmıştı. Tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli olarak boşanmasına karar veren mahkeme, Şarapçıoğlu’nun 500 bin lira tazminat ile aylık 10 bin liralık nafaka talebini reddetmişti.
Boşanma davası sürerken Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu’nun iCloud hesapları hacklendiği iddia edimiş ve çiftin mahrem fotoğrafları sosyal medyada yayılmıştı. Oyuncu Berk Oktay bu fotoğrafların kendisini küçük düşürmek için eski eşi Merve Şarapçıoğlu tarafından yayınlandığı iddia ederek dava açmıştı.
Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun 6 yıla kadar hapsi istendi
Oyuncu Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun "Zincirleme şekilde özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" suçundan 6 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. Sanık Şarapçıoğlu ise "Bu suçu kesinlikle işlemedim. Bu olayda mağdurken şu an da sanık olarak yargılanmanın üzüntüsü içerisindeyim" dedi.
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