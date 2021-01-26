'Karadeniz somonu' Norveç somonunun pabucunu dama attı

Karadeniz’in Hopa, Samsun, Trabzon ve Sinop gibi şehirlerden Marmaris’e getirilen Türk Somonu, Norveç somonuna göre daha ucuza satılması talebi artırdı. İlçedeki üç deniz ürünleri satışı yapan balıkçıda Norveç somonu kilosu 85 lira ve Türk somonu 55 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Lezzeti Norveç somonunu aratmayan Türk somonu hamsi, çipura ve mezgitten sonra en çok tüketilen balık oldu. Ebeveynler, vitamin deposu olması kılçık ve kemiğin bulunmaması sebebiyle Türk somonuna çocukları için ilgi gösterdi.



FİYATI VE LEZZETİNDE FARK OLMAMASI TALEBİ ARTIRDI



40 yıldır Marmaris’te deniz ürünleri dükknı işleten balıkçı Durmuş Ali Yücel, "Norveç somonu tezghlarımızda bulunan ithal ürün kilosu 85 liradan satılıyor. Türk somonu Karadeniz’den geliyor ve talep artmaya başladı. Hem lezzeti hem de fiyatı ile fark atıyor. Türk somonu Norveç somonuna göre yağı daha az, kılçık ve kemik yok. Marmarisliler ilk başta alıcı olmadı ama denedikçe talep daha çok arttı. Türk somonun az yağlı olması, kılçık ve bulunmaması nedeniyle aileler çocukları için tercih ediyor" dedi.





Marmaris’te apart otel işleten Fevzi Önen, "Türk somunu daha vitaminli ve daha yağlı. Hem de yerli üretim olduğu için daha iyi. Norveç somonu için algı yaratılıyor. Yerli deniz üretimlerimiz var iken algı yaratılan yurt dışı deniz ürünlerini tercih etmiyorum. Hem fiyatı hem de lezzeti çok iyi" dedi.



TAVASI DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR



Balıkçılardan Türk somonu alan Marmarisli ailelerin en çok tercih ettiği pişirme yönetimi tava ve fırında oluyor. Çocuklu aileler besin değerinin azalmaması için fırında pişirmeyi tercih ederken kimileri önceden ısıttıkları tavaya zeytinyağına buladıkları ve karabiber ektikleri Türk somonunu koyarak 15 dakika da hazırlıyor. Türk somonu az yağlı olduğu için kıvam artırmak için tereyağı ekleniyor. Marmarislilerin fiyatı ve lezzetiyle yeni yeni ilgi gösterdiği Türk somonu, ilçedeki üç deniz ürünü satışı yapan balıkçıda, günde toplam 70 kilogram civarında satışı yapılıyor.