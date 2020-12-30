Zeytin ekstresinin bilinmeyen faydaları

Sofraların vazgeçilmezi olan zeytinin, tam bir antioksidan kaynağı olduğunu biliyor muydunuz? Cildin güneş ışınları ve hava kirliliği gibi olumsuz etmenlerden arınmasını sağlayan zeytin, cildin nemini artırarak, kırışıklık görünümünün ve solgunluğunun azalmasına da yardımcı oluyor.

Zeytini sağlık için çok daha kıymetli hale getiren polifenolün, cilde olan faydaları, geçmişten günümüze popülaritesini koruyor. Yüksek polifenollü zeytin ekstresindeki A, D, E ve K vitaminleri ile cildi besliyor ve sağlıklı bir görünüme kavuşturuyor. Yapılan araştırmalar polifenollerin sebore, sedef hastalığı, termal ve radyasyon yanıkları ve diğer cilt iltihabı türleri için kullanıldığını öne sürüyor. Ayrıca kontak dermatit, özellikle çocuk bezi bölgesi dermatiti, atopik dermatit, kseroz, şiddetli el ve ayak egzaması dahil olmak üzere egzama, rozasea gibi cilt hasarlarını tedavi etmek için de topikal olarak uygulanabiliyor.

Yaşlanma, genetik zeminde ilerleyen ve aynı zamanda çevresel faktörlerin de etkisiyle meydana gelen yapısal ve işlevsel değişimlerin toplamıdır. Doğal bir antioksidan olan polifenol, vücuttaki hücre hasarını engelleyebilen madde olarak öne çıkmakla birlikte protein, nükleik asit ve lipidlerin yapısını bozan serbest radikalleri etkisiz hale getirerek yaşlanmayı yavaşlatmaya destek olur.

Zeytin ekstresindeki polifenollerin cilt sağlığı üzerinde etkileri nelerdir?

Polifenol bakımından zengin bileşenlerin tüketilmesinin ve düzenli kullanımının cildimizin oksidatif strese karşı doğal savunmasını iyileştirmeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Ayrıca yapılan çeşitli araştırmalar, polifenolun cilt yaşlanmasını önlediğini ve cilt kanserini önleyebileceğini göstermektedir.

Cildinizde polifenol kullanmanın cilt kanserinden korunmada etkili olabileceği düşünülmektedir. Bunun dışında, yüksek polifenol içeren zeytinyağı ve ekstrelerin düzenli kullanımı cildinizi güneş hasarlarından koruyabilir ve güneş lekeleri, ince çizgiler ve kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtilerini tersine çevirmeye yardımcı olur.

Polifenoller yaşlanmayı yavaşlatmaya nasıl bir destek sağlıyor?

Polifenollerin cilt sağlığı ve güzelliğine olan pozitif yönde etkilerinden dolayı yaşlanma karşıtı bakım kremleri ve benzeri ürünlerde de temel bir madde olarak kullanılır. Zeytin ekstresi içinde yüksek oranda polifenol bulundurur ve günlük düzenli kullanımının cildiniz için birçok artıları olacaktır. Bu etkilerden en önemlilerinden birisi de fenolik bileşenlerin anti-aging üzerindeki pozitif yönde etkileridir.

Buna ek olarak, zeytin ekstrelerinde polifenollerin dışında, yüksek oranlarda A, D, E ve K vitaminleri bulunur. Bunlar cildin ihtiyacı olan vitaminlerdir ve cildi daha parlak ve sağlıklı görünüme kavuşturur.

En iyi etkiyi almak için zeytin ekstresini nasıl tüketmeliyiz?

Yüksek fenolik bileşen içeren zeytin ekstresini düzenli olarak sabahları aç karnına, polifenol miktarına göre bir çay kaşığı veya tatlı kaşığı tüketmek, cildinizi besler ve oluşabilecek birçok rahatsızlığa karşı korur. Ayrıca, gece yatmadan önce yüzünüz veya cildinizde ihtiyaç duyduğunuz bölgelere uygulamanız, cildinizin sağlığı ve güzelliği açısından önemlidir.