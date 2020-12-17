Yumurtalık Kanseri İçin Umut Veren Gelişme: Sıcak Kemoterapi Yöntemi

Jinekolojik kanserler içerisinde kadınlarda en çok ölüme yol açan kanser türü yumurtalık kanseridir. Görülme oranı da oldukça yüksektir. Aynı zamanda bu hastalıkta erken tanı da oldukça güçtür. Dolasıyla yumurtalık kanserinin tedavisi oldukça zordur. Yumurtalık kanseri tedavisinde kullanabilecek ciddi bir gelişme olmamıştı. Tedavi sürecinde standart ameliyat ve sonrasında o gelen kemoterapi yöntemleriyle yol alındı. Ama yeni çıkan bilimsel çalışmalar sonucunda yumurtalık kanseri ‘sıcak kemoterapi uygulamasıyla’ tedavi edebilir hale geldi.

Yumurtalık kanserinin tekrarlama olasılığı yüksek

Saatlerce süren yumurtalık kanseri ameliyatlarında tüm tümörlü doku çıkartılıyor. Geride gözle görülür tümör bırakmamaya çalışılıyor. Ama hastalığın tekrarlanma olasılığı yüksek. Sıcak kemoterapi yöntemi de bu aşamada devreye giriyor. Sıcak kemoterapi yöntemiyle gözle görülemeyen hücrelere de ameliyat esnasında özel bir makine yardımıyla 90 dakika boyunca kemoterapi uygulanıyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, hastaya kemoterapi ilaçları belli bir ısıda verildiğinde dokuya girme ve etkili olma oranı artıyor. Dolasıyla gözle görülemeyen hücreler için sıcak kemoterapi yöntemi kullanılıyor. Bu tedavi yöntemi sadece ilk tanı sırasında değil, hastalığın tekrarlanması durumunda da kullanılıyor.

Hastalıkta ölüm oranları çok yüksek

Yumurtalık kanserinin bir kadında yaşam boyu görülme ihtimali yüzde 2 oranındadır. Ama özellikle ailede bu hastalığı geçirmiş biri varsa bu oran yüzde 80’leri bulabiliyor. Yumurtalık kanserine yakalanan kişilerin sayılarından ziyade korkutan veri, ölüm oranlarıdır. Hasta yumurtalık kanseri tanısı aldığında yüzde 80 hasta vefat ediyor. Standart tedavilerle başarılı olunamadığı kısmen görülüyor.

Sıcak kemoterapi yöntemi yumurtalık kanserine umut oldu

Sıcak kemoterapi yöntemi, hastalıkta iyileşme oranlarını artırdı. Bilimsel çalışmalar yumurtalık kanserinde yavaş da olsa başarının giderek arttığını gösteriyor. Sıcak kemoterapi yöntemi de bu çalışmalar arasında yer alıyor. Bu yöntemle hastaların hem sağ kalma oranı artıyor hem de hastalığın tekrarlama ihtimalini azalıyor.

Hastalar pandemi döneminde şikâyetler olunca hastaneye gitmeli

Pandemi döneminde hastaların şikâyetleri olduğunda doktora başvurmayı ihmal etmemesi gerekiyor. Kanser tanısı ve tedavisinde en önemli unsurlardan biri erken tanıdır. Jinekolojik kanserlerde ‘alarm bulgular’ olarak tanımlanabilecek küçük bulgular olabiliyor.

Yumurtalık kanseri bazında bakıldığında hastada karın şişliği, erken doyma, hazımsızlık, adet düzensizliği, kasık ağrısı gibi şikâyetler görülebilir. Hastalarda bu bulgular varsa bir jinekolojik muayene gerekli demektir. Aynı zamanda pandeminin hastalıkların geç tanısına yol açmasına da izin vermemek lazım. Çünkü kanser tedavisinde erken tanıyla başarı oranları oldukça yüksek.