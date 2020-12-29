Yeni yıl sofrasında yer alması gereken besinler!

Bu sene yılbaşı sofrasında arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle bir araya gelemeyeceğiz ama bu akşamımızın sıradan olacağı anlamını taşımıyor. Ailemizle birlikte evimizde güzel bir gece geçirmek için zengin sofralar kurmaya devam edecek, her şeye rağmen yeni yılı heyecan ve umutla karşılayacağız. Peki, yılbaşı akşamı ne tüketmeli, ertesi gün sindirim sorunlarıyla karşılaşmamak için ne yemeliyiz?

Rutini bozmayın

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin en önemli şartı düzenli aralıklarla, azar azar ve sık sık beslenmektir. Bu beslenme biçimi yılbaşı akşamında da sürdürülebilir. Özellikle akşam fazla besin tüketileceği hesaplanarak gün içerisinde aç kalmak, yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Sabahtan başlayarak tüm öğünleri mutlaka düzenli ve yeterli almak gerekir ki akşam yemeğine kadar metabolizmamız yavaşlamasın, sindirim faaliyetleri devam etsin.

Tatlı tercihiniz sütlü veya meyveliden yana olsun

Yılbaşı yemeğinde daha az yağlı ve sindirimi kolay olan yiyeceklerin tercih edilmesi öneriliyor. Bol yağlı ve soslu etlerin sindirimi zordur. Ana yemeğimiz et grubu olacaksa daha çok sebzeli, ızgara, haşlama veya fırında hazırlanmış bir et yemeğini tercih etmeliyiz. Yemeğe çorbayla başlayıp çiğ sebzelerden hazırlanmış salatalarla birlikte ana yemeğimizi tüketebiliriz.

Yılbaşı akşamı sütlü ve meyveli olan tatlıları tercih etmeliyiz. Şerbetli hamur tatlıları kan şekerini hızlı yükseltip aynı hızla düşürdüğü için hem uzun süreli tokluk sağlamaz hem de vücudumuzu çok fazla yorar. Sindirim sistemimiz o akşam her akşamkinden fazla çalışacağı için sindirimi daha kolay, meyveli ve sütlü tatlıları tüketmemiz daha doğru olacaktır. Alkollü içeceklerden alkol oranı en az olan içecekleri tercih ederek karaciğerimizi korumaya çalışın ve iki kadehi geçmemeye özen gösterin.

Yılbaşı akşamı en çok tüketilen besinlerden biri de şüphesiz kuruyemişler. Besin içeriği zengin olan kuruyemişlerin mutlaka ölçülü tüketilmesi gerekiyor. Kuruyemiş tabağında daha az fındık, fıstık, ceviz badem; daha fazla leblebi ve kuru meyveye yer verilirse hem sindirimin daha da zorlaşmasına engel olacak hem de kalori alımı azalacaktır.