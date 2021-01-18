Uzmanından dengeli yaşlanma için önemli ipuçları

Bu durumu tamamen engelleyemeyebiliriz ancak olumsuz etkilerini azaltabiliriz. Akademisyen Ayşenur Kurt dengeli yaşlanma için önemli ipuçları verdi.

Zamanı ve yaşlanmayı durduramıyoruz fakat geçen zamanı ve yaşlanma sürecini kaliteli geçirme imkânını kendimize sunma şansına sahibiz. Bu süreci yavaşlatabilmemizin elzem yollarından biri olan egzersiz ile birçok olumlu sonuca ulaşabiliriz. Ülkemizde ve dünyada yaşlı bireylerin sayısı hızla artmaya başlamıştır. Yaşlıların birlikte egzersiz yapmaları, birlikte ortak konular bularak tartışmaları, ortak hobiler geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri hayata bağlılıklarının devamını sağlayarak yaşam isteklerini artırmaları açısından son derece yararlı olacaktır.

Akıl oyunlarını alışkanlık haline getirin

Hafızanın ve net düşünebilme yetisinin bozulmasına neden olan ilerleyici beyin hastalığı demans, yaşlılıkla bağlantılı en yaygın kronik hastalıklar arasında yer almaktadır. Çoğu birey fiziksel hareketliliğin kaybıyla ilgili endişelerin yanı sıra, yaşlılıkta zihinsel becerilerini kaybetmekten de büyük endişe duymaktadır.

Bireylerin yaşam kalitesini artırmak, denge fonksiyonlarını geliştirmek, demans ve sistemik hastalıkların önüne geçebilmek amacıyla denge, güçlendirme, pilates ve yoga egzersizlerinin yanı sıra zekâ ve akıl oyunları da alışkanlık hâline getirilmelidir.

İleri yaşın en büyük sorunu: Denge

Yaşın ilerlemesinden kaynaklanan sağlık sorunlarımızla baş edebilmek için denge kavramı vücudumuzun ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Çünkü azalan fiziksel aktivite ile vücudumuz yapısal ve fonksiyonel anlamda değişikliğe uğramakta ve bu değişikliklere bağlı olarak yaşlı bireylerde denge sorunları görülmektedir. Yaşlılık sürecinde yaşanan düşmeler, düşmeye bağlı yaralanmalar ve bunun sonucunda meydana gelebilen ölümler denge sorunlarından kaynaklanmaktadır. Bu sorunu önlemek adına erken yaşlardan itibaren denge egzersizlerine başlamak önem arz etmektedir.

İleri yaş gruplarında ne tür denge egzersizleri yapmalıyız?

Uygulanacak denge egzersizleri sabit ve sabit olmayan zeminlerde tek ayak üzerinde duruş, dinamik ve statik dengelerini bozmaya yönelik uygulanan çalışmalar, postüral kas gruplarını zorlayan çalışmalar ve pozisyon hissini geliştirecek egzersizler içermelidir. Her bireyin kendine özgü vücut yapısı ve rezervi olduğundan alanında uzman eğitmenler ve hekimler tarafından bireyin yaşına, özelliğine ve hastalık türüne göre egzersizler belirlenmeli ve egzersiz öncesinde ve sonrasında fizyolojik ve psikolojik testler uygulanmalıdır.