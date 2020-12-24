Topuklu ayakkabı ile kolay yürüme ipuçları
Tüm kadınlar bilir ki topuklu ayakkabılar ile ürümek hiç de göründüğü kadar kolay değildir. Yine de onları giymekten vazgeçemiyoruz çünkü çok güzeller! Topuklu ayakkabılarınız ile iyi yürüyemediğinizi düşünüyorsanız işte size imajınızı kurtaracak öneriler...
Küçük adımlar
Topuklu ayakkabılarla yürümeyi kolaylaştırmanın en basit yolu adımları küçültmektir. Spor ayakkabılarınızla attığınız kocaman adımları topuklularla da denerseniz çok rahatsız olur, kısa sürede yorulursunuz. Küçük adımlar hem daha kolay yürümenize yardımcı olacak hem de zarafetinize zarafet katacak.
Çizgiyi hayal edin
Topuklularla yürürken önünüzde düz bir çizgi olduğunu hayal edin ve o çizgiden dışarıya taşmadan yürümeye çalışın. Bu ipucu, zihninizi adımlarınıza odaklanmanızı sağlayacaktır.
Farklı topuk boylarını deneyin
Alçak, yüksek, platform, dolgu topuk, sivri topuk... Tüm modelleri deneyin. Tek bir tarza takılı kalırsanız diğer bir modeli giymek durumunda kaldığınızda zorlanırsınız. Her tarzda topuğu denemeniz, topuklu ayakkabılara daha kolay uyum sağlamanıza yardımcı olacaktır.
Evde pratik yapın
Topuklularla dışarıda rahatça dolaşmak istiyorsanız ayaklarınızı evde alıştırmayı deneyin. Evde topuklu ayakkabılarınızı giyin ve rutininize devam edin. Oturun, TV izleyin ve hatta yemek yapın. Topuklu ayakkabılara alışmanın en iyi yolu onlarla bolca vakit geçirmektir.
Doğru numarayı seçmek çok önemli
Hangi çeşit ayakkabı alıyor olduğunuzun önemi yok, doğru numarayı seçmek her zaman ayak sağlığınız için çok mühimdir. Hele konu topuklu ayakkabılar ise doğru numara olduğundan emin olmak için defalarca denemelisiniz. Numaralar ayakkabının kalıbına, modeline göre değişiklik gösterebilir. ayağınız hangi numarada rahat ediyorsa, ayakkabı ayağınızdan çıkmıyor ya da sıkmıyorsa doğru numara o demektir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle