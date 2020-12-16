Soğuk havalar için makyaj tüyoları

Kurulukları kapatmak için nemlendiriciyi fondöteninize karıştırın



Fondöten, cilt tonunuzu dengeler, cildinizin nemli ve taze görünmesine yardımcı olur. Bununla birlikte, pul pul dökülen kuru bir cildiniz varsa, çatlaklara yerleşerek problemi olduğundan daha kötü gösterebilir. Buna engel olmak için, en sevdiğiniz fondöteni en sevdiğiniz nemlendiricinizle karıştırmayı deneyin. Nemlendiriciniz kuruluğu hafifletirken, size de pürüzsüz bir cildin tadını çıkarmak kalır.







Cildinizi ve makyajınızı korumak için merhem kullanın

Merhem cildinizi soğuktan ve sert rüzgardan korur, yüzünüzün kızarmasını ve çatlamasını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, cildiniz ve elementler arasında bir bariyer oluşturur.



Kızarıklığı önlemek için yeşil renkli kapatıcılar tercih edin



Soğuk aylarında cildimiz normalden daha fazla kızarmaya meyillidir. Bu sorunu gidermek için yeşil renkli makyaj malzemelerine ihtiyacınız vardır, yeşil tonlu kapatıcı veya fondöten mükemmel bir seçim olabilir. Yeşil ve kırmızı, renk çemberinin zıt taraflarındadır, bu da yeşilin kızarıklığı gizlemeye yardımcı olacağı anlamına gelir. Fondöten kullanmıyorsanız yeşil renkli bir nemlendirici de kullanabilirsiniz.







Transparan pudra kullanın



Makyajınızın paltonuza ve atkınıza bulaşması pek hoşunuza gitmeyecektir. Transparan pudra ile buna engel olabilirsiniz. Bu, kozmetiklerinizi en sevdiğiniz kış aksesuarlarından uzak tutmanıza yardımcı olacaktır.



Suya dayanıklı göz makyajı yapın



Soğuk hava ve sert rüzgar gözlerinizi sulandırabilir. Bu da maskaranızın, göz kalemi ve göz farınızın akmasına sebep olabilir. Bunun olmasını önlemek için su geçirmez bir göz makyajını deneyin. Suya dayanıklı malzemeleri seçtiğinizde, aynı zamanda cildinizin kirlenmemesini sağlarsınız.





Makyajdan önceki gece maske yapın



Sabah makyajınızı uygulamayı planlıyorsanız, iyi bir yüz maskesi ciltteki döküntüleri önlemeye yardımcı olabilir ve size kozmetik ürünleriniz için kusursuz bir sayfa sunabilir. Sağlıklı ve dolgun kalması için cildinizi nemle dolduracak nemlendirici bir yüz maskesi, her gün tüm gün muhteşem görünen bir cilde dönüşür.



Pembe bir allık seçin



Soğuk aylarda cildimiz soluk ve solgun görünme eğilimindedir. Yanaklarınıza pembemsi bir allık sürerek cildinizi daha canlı bir görünüme ulaştırabilirsiniz. Doğru renk size sevdiğiniz o sağlıklı ışıltıyı verir ve tazelemeniz sadece birkaç saniye sürer.