Pandemi sürecinde en çok bu bölgelerden yağ aldırdık!

2020 yılının mart ayından beri evde kalma zorunluluğu birçok insan normalden fazla kilo almasına sebep oluşmuştur. Aynı şekilde spor salonlarının da tehlikeli oluşu da spor yapmayı zorlaştırmış ve gerekli kilo vermek için koşullar oluşamamıştır.

Amerika Plastik Cerrahi Birliği Başkanı Dr. Lynn Jeffers, "Ülke genelinde, bazı bastırılmış talepler var, İstatistiklerimiz, insanların hala ilgilendiğini gösteriyor" şeklinde açıklama yapmıştır. Dünyanın ülkenin dört bir yanından plastik cerrahların ofislerinde yapılan anketlere göre, meme büyütme ve liposuction en yaygın prosedürlerin başında geldiği görülmüştür. Milyonlarca insan her yıl botoks enjeksiyonları ve yağ aldırma işlemi yaptırıyor.

Mart ve nisandaki katı evde kalma emirlerinin ardından, ülke çapındaki birçok hastane ve doktor ofisi, özellikle enfeksiyon oranlarının nispeten istikrarlı olduğu yerlerde, bu estetik prosedürlerini yeniden başlattı. Tüm estetik ameliyatların yanı sıra oldukça fazla rağbet gören liposuction ameliyatı da en çok yapılan ameliyatlardan oldu. Özellikle yaz aylarında azalan vaka sayıları ameliyat ve operasyon sayılarını bir hayli artırdı.

Ameliyat öncesinde ne yapmalıyım?

İlk adım cerrahınıza danışmaktır. Hedefleriniz, seçenekler, riskler ve faydalar ve maliyetler hakkında konuşun. Aklınızdaki tüm sorularınızı sorun. Liposuction ile devam etmeye karar verirseniz, cerrahınız buna nasıl hazırlanacağınız konusunda size talimat verecektir.

Bunlar diyet ve alkol kısıtlamalarını içerebilir. Cerrahınıza, reçetesiz satılan ve bitkisel takviyeler de dahil olmak üzere sahip olduğunuz alerjileri ve aldığınız ilaçları anlatın. Ameliyattan birkaç hafta önce kan sulandırıcılar ve belirli ağrı kesiciler gibi belirli ilaçları almayı bırakmanızı önereceklerdir.

Ameliyattan sonra ne beklemeliyim?

Liposuction işleminiz doktorunuzun ofisinde veya bir ameliyat merkezinde yapılabilir. Yaptığınız yerin akredite olduğundan ve profesyonel standartları, güvenliği ve iyi sonuçlarıyla tanındığından emin olun. Prosedür gününde eve gideceksin. Daha sonra birisinin sizi eve bıraktığından emin olun. (Çok fazla yağ aldırıyorsanız, ameliyatı bir gecede kalabileceğiniz bir hastanede yaptırmalısınız).

Liposuction işleminiz başlamadan önce doktorunuz vücudunuzun tedavi edilecek bölgelerini işaretleyebilir. Ayrıca, öncesi ve sonrası karşılaştırmaları için daha sonra kullanmak üzere fotoğraflar da çekebilirler. Daha sonra genel anestezi alacaksınız - bu, prosedür sırasında uyanık olmayacağınız anlamına gelir - veya 'lokal', yani uyanık olacağınız ancak herhangi bir ağrı hissetmeyeceğiniz anlamına gelir.

Liposuction, yağı kalıcı olarak giderir mi?

Günümüzde yaygın olarak kullanılan birkaç farklı liposuction tekniği varken, tüm varyasyonlar tek bir hedefe odaklanır: yağ hücrelerini vücudun hedeflenen (lokalize) bir bölgesinden çıkarmak. Tüm liposuction prosedürleri, inatçı yağları tam anlamıyla emmek için bir kanül (delikli tüp) ve aspiratör (emme cihazı) kombinasyonunu kullanır. Liposuction'ın gerçekten de vücuttaki yağ hücrelerini kalıcı olarak uzaklaştırdığına dikkat etmek önemlidir.

Geri yağlanma olur mu?

Adolesan dönemden sonra insan vücudu yeniden yağ hücresi üretemez. Vücut dışına alınan yağ dokuları tekrar oluşturulamayacağı için yağ alınan bölgede tekrar yağ oluşmaz. Ancak genel diyet kurallarını zorlarsanız vücudunuzun diğer bölgelerinde yağlanma problemi ile karşılaşabilirsiniz.