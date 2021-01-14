Omuz Ağrısı Hangi Hastalıkların Belirtisi Olabilir?

Omuz Ağrısı Neden Olur ? Hangi hastalıkların habercisi olabilir?

Giyinirken ve soyunurken omuz hareketlerinde yaşanan kısıtlanma ve eli sırta götürmede zorlanmaya eşlik eden omuz ağrıları omuz donmasına işaret eder. Omuz çevresindeki kaslarda görülen sinir hasarına bağlı olarak oluşan omuz ağrılarına kas gücünde zayıflama eşlik edebilir. İç organ hastalıklarına bağlı olarak da omuz ağrısı gelişebilir. Göğüs hastalıkları, akciğer ve safra kesesi hastalıkları omuz ağrısına neden olabilir. Omuz sıkışma sendromu, kalsifik tendinit, omuzun yarı çıkıkları, omuz çevresindeki kaslara bağlı olarak gelişen zorlanma ağrıları miyofasiyal ağrı sendromu ve omuzda kireçlenme ağrılara neden olabiliyor.

Boyun fıtığı omuzda ağrıya neden olabilir!

Omuz ağrıları omuz ekleminin kendisinden kaynaklanabileceği gibi başka bir bölgeden omuza yansıyan ağrılar da olabilir. Omuz eklemi dışından kaynaklanan omuz ağrılarının en sık nedeni boyun fıtıklarıdır.

Omuz Sıkışma Sendromu

Vücudun en karmaşık eklemi olan omuz, altı yönde hareket imkanı vermesi nedeniyle sakatlanmalara son derece açıktır. Özellikle 40 yaş üstü, ayakta dik duran, kolunu omuz seviyesinde ya da üzerinde tutarak çalışan kişilerde görülmektedir.

Bazı hastalıklar omuz ağrısını tetikleyebilir!

Kalp hastalığı, akciğer hastalığı, tüberküloz, akciğer tümörleri, şeker hastalığı, boyun hastalıkları ve kolun uzun süreli hareketsizliği omuz ağrısına neden olabilir. Bu durum donuk omuz olarak adlandırılmaktadır.

Tanı nasıl konur?

Omuz ağrılarında teşhis için röntgen, Tomografi, MR ve Ultrasonografi tetkikleri yeterlidir.

Tedavisi nasıl yapılabilir?

Omuz ağrısı tedavisi nedene yönelik yapılmalıdır. Omuz ağrısını tetikleyen nedenler gözden geçirilmeli ve nedeni ortadan kaldırılmalıdır. Bu aşamada fizik tedavi uygulamaları son derece önemli yer tutar. Eklem hareket açıklığını ve kas gücünü artırmaya yönelik egzersiz uygulamaları genelde fizik tedavi uygulamaları ile beraber kullanılmaktadır Omuz kalsifik tendinitinde ESWT şok dalga tedavisi uygulanabilir. Omuz tendon yırtıklarında, artrozlarda ise PRP, CGF-CD34, karın yağından kök hücre uygulamaları, proloterapi, nöralterapi, hacamat, sülük tercih edilen tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Omuz kireçlenmelerinde ise omuzdan sodyum hyalurinat yapılabilir.

Omuz ağrılarını önlemek için;

Ağrı olan tarafın üzerine yatılmamalıdır.

Otururken kollar bir destek üzerine konulmalıdır.

Kollar sık sık omuz seviyesinden yukarıya kaldırılmamalıdır.

Ağır yük taşınmamalıdır.

Doktorun önerdiği omuz egzersizleri hassasiyetle yapılmalıdır.