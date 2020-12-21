Olduğunuzdan yaşlı görünmenize neden olan cilt bakım hataları

Makyajla yatmak

Akşam eve yorgun geldiğinizde onca yorgunluğun üstüne bir de makyajınızı temizlemek işkenceye dönüşebilir. Ancak bir gün öncesinden kalan makyajla uyanmak, hem sonrasında yüzünüzde kuruyan makyajı daha zor çıkaracağınız anlamına gelir hem de yastık kılıfı ve pijamaları ertesi gün yıkamak zorunda kalacağınızı gösterir. Elbette bunlar makyajla uyumanın kısa vadeli olumsuz etkileri, bir de uzun vadede cildinize olan etkileri söz konusu…

Tüm gün cildiniz makyajınızla birlikte hava kirliliğine bağlı toksinleri kolayca emer. Hemen fark etmeyebilirsiniz, ancak cildinizi korumasız ve kire maruz bırakmak, zamanla iltihaplanmaya ve gözle görülür yaşlanma belirtilerine katkıda bulunan ana faktörlerden biridir.

Nemlendiriciyi atlamak

Genellikle yağlı bir cilt tipine sahip olanlar, nemlendirici sürmenin, cildi daha yağlı hale getireceğine inanırlar ve bu önemli adımı atlarlar. Ancak, cildiniz kuru da olsa yağlı da olsa herkesin neme ihtiyacı vardır. Geceleri daha yoğun nemlendiriciler, gündüzleri ise SPF 15 veya üstü olan daha hafif nemlendiriciler kullanmaya özen gösterin.

Güneş koruyucuyu sadece yaz aylarında kullanmak



Güneş koruyucu sürmek, genellikle yaz aylarında plaja giderken aklımıza gelir. Ancak yazın günlük rutinimizde yapmamız gerektiği gibi, kışın da düşük korumalı olsa bile ihtiyacımız vardır. Çünkü güneşten korunma, cildinizi ve vücudunuzu sağlıklı tutmanın anahtarıdır. Cildiniz güneşe aşırı maruz kaldığında, kendini korumaya çalışmak için daha fazla çaba sarf eder, bu da onun zayıflamasına ve dolayısıyla güneş lekeleri, yaşlanan cilt ve kırışıklıklar oluşturmasına neden olabilir.







Yeterince su içmemek

Nemlendirici kullanmak cildimizi nemli tutmanın yalnızca bir parçasıdır. Sıklıkla unuttuğumuz başka önemli bir detay da elbette bol su içmektir. Su, sistemlerimizin sorunsuz çalışmasına yardımcı oluyor. Bu da cildin düzgün çalışmasını sağlıyor. Kilonuz ne olursa olsun, günlük olarak ortalama 2 litre su içmelisiniz. Bu, vücudu ve cildi tazelemeye yardımcı olur ve nemli kalmasını sağlar.



Eksfoliyatörlerden kaçınmak

Zaten günlük olarak yüzümüzü yıkamamız gerektiğini biliyoruz. Eksfoliye etmek ise her gün yapılmayan, ancak düzenli olarak yaptığınızda cildinizde bir dünya fark yaratabilir.



Aynı şekilde peeling yaptığınızda da cildinizdeki ölü hücreler arınır ve yenilenir, bu da sağlıklı cildi korumak için çok önemli bir faktördür. Bazı insanlar ciltlerinin peeling için çok hassas olduğu bahanesini kullanıyor. Ancak haftada bir yapmak, cilt tahrişini önler, kırışıklıkları yumuşatır ve cildinizin ışıldamasını sağlar.

Tüm cilt tiplerinin aynı ürünleri kullanabileceğini düşünmek



Her birimiz farklıyız, öyleyse neden hepimiz cildimizde aynı şeyleri kullanalım? Sevimli ambalajlara, cazip fiyat noktasına dayalı bir cilt bakım ürünü seçmek yerine ya da tavsiye üzerine bir ürüne başlamak yerine kendi cilt tipinize en uygun ürünleri seçtiğinizden emin olun.

Kuru cilt, kuru lekeleri parlatmak için çok sayıda nemlendirici, serum, peeling ürünü ve sıvı veya krem tipi bir fondöten gerektirirken, yağlı veya karma tipler, parlaklıkla savaşmaya ve ciltte eşit bir doku kalmasına yardımcı olmak için daha mat, yağ emici ürünlere güvenebilir. Bu cilt tipi, yağsız nemlendirici ve pudra veya su bazlı fondötenlerle iyi sonuç verir.

Uykuyu ihmal etmek

Düzensiz uyku alışkanlıkları, artan göbek yağı ve yüksek tansiyon dahil olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabilir. Ayrıca verimsiz bir uyku rutini aynı zamanda erken yaşlanma, dermatit, egzama, akne, kollajen üretimi kaybı ve hormonların dengesini kaybetmesine neden olur.



Sağlıklı beslenmemek

Sindirim sistemimizin sağlıklı çalışması, yediklerimizin cildimizin ne kadar genç ve ışıltılı göründüğü üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ortaya çıkıyor. Yaşam tarzı ve beslenme, cilt ile ilgili en büyük yaşlanma faktörlerinden biridir.

Şeker ve beyaz karbonhidrat oranı yüksek bir diyet, cildin solgun görünmesine, elastikiyetin sarkmasına ve gözeneklerin daha büyük görünmesine neden olur. Alkol, diyet içecekler ve şeker içmek, hangi makyajı yaparsanız yapın, görünüşünüzün kalitesini ciddi şekilde azaltabilir. Unutmayın ki makyajın amacı güzelliğinizi örtmek değil, güzelliğinizi artırmaktır.







Sivilceleri sıkmak

Çoğumuz zaman zaman sivilce problemi yaşamışızdır. Dönemsel akne problemleri büyük bir cilt hasarına neden olmazken, her seferinde sıkmak, sandığınızdan çok daha zararlı olabilir. Sivilcelerinizden kurtulmak yerine, onları yok etmek için doğal ürünler kullanmayı deneyin.

Günlük bakım rutinini ihmal etmek

Sağlıklı bir cilt bakım rutini geliştirmek başlarda zor gelebilir. Ancak, parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız size en uygun olanı seçmeniz oldukça önemlidir. İyi bir temizleyici, toner ve nemlendirici ile başlamanız iyi bir fikir olabilir. Sabahları ve gece cildinizi mutlaka temizleyin. Aynı şekilde sabahları hafif bir nemlendirici ve geceleri yoğun bir nemlendirici kullanın. Akneye eğilimli bir cildiniz varsa, bir uzmandan yardım alarak kullanmaya başlamanız tavsiye edilir.

Son olarak cildinizi ayda bir kez bir profesyonel tarafından derinlemesine temizlemek, daha iyi hissettirebilir. Ayrıca, cildinizin yaşlanması ve oluşmadan önce nasıl önleneceği konusunda sizi bilgilendirmeye yardımcı olabilirler.