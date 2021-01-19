Maske kullanımı solunum problemlerinin fark edilmesini sağlıyor!

Günümüzde sağlık teknolojileri alanındaki gelişmeler, pek çok operasyonu olduğu gibi burun ameliyatlarını da kolaylaştırıyor. Özellikle estetik kaygılar nedeniyle burun ameliyatı olmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artarken, gerekçelerin başında kemik eğriliği geliyor.

Toplumda, burun kemiği eğriliği probleminin estetik kaygılarını gizlemek isteyenlerce sunulmuş bir gerekçe olduğuna dair yanlış kanılar bulunuyorç Burun kemiği eğriliği yalnızca bir estetik sorunu değildir, kişinin nefes almasını engelleyen ve gerekli müdahaleler yapılmadığında hayat kalitesini kötü yönde etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Üstelik her zaman gözle de görülmeyebilir.

Nitekim pandemiyle birlikte hayatlarımıza giren maske, pek çok insanın nefes problemi yaşadığını fark etmesinde ve septum deviasyonu olarak da adlandırdığımız burun kemiği eğriliği tanısı almasında etkili olmuştur.

Sorunun fark edilmesi uzun yıllar alabiliyor

Burun kemiği eğriliği temelde burun tıkanıklığı ile ortaya çıkıyor. En bilinen ismiyle deviasyon, burun orta duvarının orta hattan kayması neticesinde gelişen burun tıkanıklığı ile ortaya çıkar ve uzun vadede konfor ve performans kaybıyla sağlık sorunlarına neden olur. Her zaman burnun dış görünüşüne yansımadığından, sıklıkla mevsim geçişleri veya alerji gibi sebeplerle de karıştırılabilir.

Özellikle de kişinin gece uykusunda ağız solunumu yapmasına ve buna bağlı ağız kuruluğuna neden olduğundan fark edilmesi uzun yıllar alabilir. Aynı zamanda genel yorgunluk ve baş ağrısı gibi gündüz belirtileri de vardır ancak bu sebepler de kişilerin aklına sorunun kemik eğriliğinden kaynaklanma ihtimalini getirmez. Bu direkt solunumu etkilediğinden, noktada maske kullanımının burun kemiği eğriliği sorunlarını açığa çıkarmaya yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.

Yanlış burun estetiklerine dikkat

Burun estetiği operasyonlarında iki amaç vardır. Bunlar sağlıklı nefes ve görselliktir. Öncelik ise daima sağlıklı nefesindir. Zira yalnızca görselliğin ön planda tutularak hastanın burun yapısına ve özellikle burun tünellerinin durumuna uygun olmayan dokunuşlar yapılması, hastanın estetik beklentilerine yanıt verirken nefes problemlerinin gelişmesine neden olabilir. Aynı şekilde deviasyon tanısıyla operasyon geçiren hastalarda da mevcut sorunlar aynı sebeplerle çözülemeyebilir. Bu nedenle KBB uzmanlarından destek almak çok önemlidir.