Koronavirüs muayene alışkanlıklarını da değiştirdi!

Sağlık Bakanlığınca acil olmayan pek çok operasyon erteleniyor. İnsanlar da operasyon sırasında veya sonrasında "Kovid-10'a yakalanırım" endişesi nedeniyle bu operasyonları yaptırmaktan kaçınıyor. Hastalar dermatoloji kliniklerindeki birebir muayeneler yerine pandemi nedeniyle online muayeneleri tercih ediyorlar. Özellikle risk altındaki gruplar ve pandemiden psikolojik olarak olumsuz etkilenenlere doktorlar artık online muayene yapıyor.

Hastalar aynı muayenehaneden randevu alır gibi randevu alıyor. Sonrasında rahat soyunabilecekleri bir ortamdan doktorlara bağlanıyorlar. Örneğin kamerada hekim, hastanın elinde olan hastalığın diğer yerleştiği bölgeleri de görmek isteyebilir. Doktor, dokunulması gereken durumlarda da hastaya kendine dokunmasını, ısı değişikliği, sertlik var mı buna bakmasını söylüyor ve hastadan yardım alıyor. Kontrol sürecinde de online bağlanarak muayene tamamlanıyor.

Hijyen her şeyden önemli

Her zaman merdiven altı yerlerde uygulanan işlemlerden uzak durulması gerekiyor. Bu dönemde hijyen ve yetkinliğin daha ön planda olması çok önemli. Hepimiz belki dezenfeksiyonu, mikroplardan bu kadar korunmayı yeni öğreniyoruz ama bir tıp hekimi sterilizasyonu, dezenfeksiyonu bildiği için bunu hayatında gerekli olan her alanda her zaman uyguluyor. Güvenilir sağlık kuruluşlarında gerekli maksimum koruma ile uygulamalar yapılıyor.

İnsanlar kuaför hizmetini evinde almak istiyor

Salgın döneminde kişisel bakım ve temizliği evde yapmayı tercih edenlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Kısa saçlar uzatıldı, insanlar manikürü, pedikürü evinde yapmayı öğrendiler, saçlarını kendileri boyuyorlar. Güzellik merkezlerine gidenlerin de talepleri değişti, özel oda olsun, yanında kimse olmasın istiyorlar. Hatta bazıları aynı hizmeti evinde almak istiyor. Fön çektirmek, manikür yaptırmak için sık sık kuaföre giden genç kızlar da ebeveynlerine hastalık taşıma endişesiyle daha dikkatli davranıyorlar ve bu sebeple kuaföre gitmekten kaçınıyorlar.