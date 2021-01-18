Kış aylarında atlanmaması gereken 5 bakım adımı

Cilt bakımı

Parlayan güneşin etrafta olmaması, düzenli cilt bakımını devam ettirmeyeceğiniz anlamına gelmez. Cildimiz bakıma sadece güneşli günlerde ihtiyaç duymaz. Aksine kış aylarının soğuk ve sert koşulları da cilde zarar verebilir. İlk olarak cildinizin susuz kalmaması için gün içinde yeterli miktarda su içtiğinizden emin olun.

Kış aylarında cildimiz daha fazla neme ihtiyaç duyar. Bu sebeple iyi birer yüz nemlendirici ve vücut nemlendiriciye yatırım yapın. Cildinizi yenilemek için haftada bir yüz maskesi/peeling yapın.

Hareket etmeyi bırakmayın

Hava buz gibiyken hatta dışarıda kar yağıyorken yapmak isteyeceğiniz son şey spor olabilir. Ancak egzersiz, kış döneminde fiziksel sağlığınızı korumak için çok önemlidir. Egzersizi evde yapabilir, sonrasında sıcacık bir duşa girerek kendinizi ödüllendirebilirsiniz.

İyi uyku

Havaların erken kararması, daha az güneş görmek, gün içinde daha tembel olmak gibi değişiklikler uyku düzenini de etkiler. Sağlıklı kalmanın en temel yolu ise iyi uykudan geçer. Uykusuzluk ya da çok uyumak yeme alışkanlıkları etkiler, yorgun hissetmeye ve baş ağrısına neden olur, depresyona dahi sebebiyet verebilir.

Yavaşlayabilirsiniz ama durmayın



Kış döneminin doğası, hayatınızdaki her şeyi yavaşlatmayı gerçekten cezbedici hale getiriyor ve tamamen durmadığınız sürece yavaşlamak hiçbir soruna neden olmaz. Ancak kesinlikle tamamen durmayın, hobilerinizden, keyifli vakit geçireceğiniz şeylerden vazgeçip yorganınızın altına saklanmayın!

D vitamini



Tüm vitamin ve besinleri almak tüm yıl boyunca önemlidir, ancak kışın D vitamini özellikle değerlidir. Bu güneşten aldığımız vitamindir ve eksikliği pek çok hastalığa, depresyona davetiye çıkarır.