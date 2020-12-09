Her kadının dolabında olması gereken 10 ayakkabı!

Siyah babetler

Siyah deri babetler, dolabınızda ihtiyacınız olan en temel ayakkabılardan biridir. Neredeyse her kombine ayak uydurabilen bu pratik ayakkabılar, özellikle bahar ayları için harika bir tercih olabilir.

Ten rengi alçak topuklular

Seçmiş olduğunuz ten rengi, sadece bacaklarınızı daha uzun göstermekle kalmaz, aynı zamanda hemen her kıyafetle eşleştirme özgürlüğü tanır. Alçak topukları sayesinde ise uzun iş toplantılarını yorgunluğunuzu hissetmeden geçirebilirsiniz.

Topuklu sandaletler

Topuklu sandaletler, rahat kullanımıyla en çok tercih edilenler arasında yerini alırken, yazlık ve desenli olanları ise eğlenceli bir yaz için vazgeçilmez parçalarınızdan biri olabilir.

Terlikler

Yüksek topuklara karşı en iyi dostumuz olan terlikler, son zamanlardaki şık tasarımları ve renkleriyle neredeyse her ortama ayak uydurmanıza yardımcı oluyor.

Yüksek topuklular

Her ne kadar yürümesi zor olsa da yüksek topuklular yanınızdan ayırmamanız gereken ayakkabılar arasında yer alıyor. İster günlük kombinlerinizde kotlarla birlikte kullanın, isterseniz de gece elbisenizde… Bu ayakkabılar şıklığınızı bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı olacaktır.

Stilettolar

Önemli toplantılar ve özel davetlerde sizi günün yıldızı yapabilecek stilettolar, mutlaka her kadının dolabında olması gerekenlerden… Ayrıca parlak renkler, metalik topuklarla tarzınıza sıra dışı bir hava katabilirsiniz.

Koşu ayakkabısı

Her gün spor yapıyor olmasanız bile, gün içerisinde yürüyüş yapmayı zevkli hale getirecek bu ayakkabılara mutlaka dolabınızda yer açmalısınız.

Parmak arası terlikler

Muhtemelen çocukluğunuzdan beri giyiyorsunuzdur, ancak yeni modelleriyle bu rahat terliklerin yaz kış tadını çıkarmanız mümkün. Hatta indirimlerden yararlanmak için, dolabınızı yenilemeye şimdiden başlamak iyi bir fikir olabilir.

Düz taban sandaletler

Bu sandaletler hem konforundan hem de şıklıktan vazgeçemeyenler için en ideal model olabilir. Yaz boyunca ayağınızdan çıkmak istemeyeceğiniz sandaletler, dolabınızda mutlaka olması gerekenlerden.

Bot / çizmeler

Hangi renk ve hangi uzunlukta olursa olsun, çizmeler kış kombinlerinin olmazsa olmazıdır. Bot ve çizmelerinizi sonbaharda tayt ve etekle, kışın ise skinny jean pantolonlarla kolayca eşleştirebilirsiniz.