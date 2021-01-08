Günlük kırmızı et tüketimi ne kadar olmalı?

Bu canlı organizmalar yararlı ve zararlı türlerde olabilir. Bağırsak mikrobiyotasını, genetik, beslenme, fiziksel aktivite ve yaş gibi birçok faktör etkileyebilmektedir. Bu faktörlerin başında ise beslenme gelmektedir.

''UYKU BİLE ETKİLİYOR''

Probiyotikler, prebiyotikler, lif açısından zengin sebze ve meyveler, egzersiz, stresten uzak durmak ve yeterli uyku, bağırsak sağlığı için oldukça önemlidir. Tabi, bazı besinlerin fazla tüketimi ise bağırsak hastalıkları için risk faktörlerindendir. Rafine, işlenmiş gıdalar ve yüksek hayvansal protein tüketimi bağırsak sağlığı için olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Bu konu ile ilgili yapılan bir çalışmada, ambalajlı gıdaların ve yüksek hayvansal protein içeren bir diyet programının bağırsak sağlığını oldukça kötü etkilediği, bağırsaktaki zararlı ve yararlı bakterilerin dengesini değiştirdiğini göstermektedir.

''ÖZELLİKLE SALAM VE SUCUK TÜKETİRKEN DİKKAT''

Hayvansal protein kaynağı olan kırmızı et ve kırmızı etin işlenmiş hallerinin (salam, sucuk gibi) fazla tüketimi, özellikle kalın bağırsak kanseri oluşumunda rol oynuyor. Bunun ile ilgili yapılan bir çalışmada günde 2 porsiyon kırmızı et tüketen insanlarda bağırsak kanserine yakalanma riski haftada yalnızca 1 porsiyon kırmızı et tüketenlerle kıyaslandığında yüzde 35 oranında arttığı gözlenmiştir. Kırmızı et yüksek kaliteli protein kaynağıdır. Özellikle çinko ve demir minerallerinden oldukça zengindir. Vitaminlerden B3, B6 ve B12 vitaminlerinden de zengindir. Bu vitaminlerden özellikle B12 vitamini yalnızca hayvansal kaynaklarda bulunduğu için kırmızı ette B12 vitamini yönünden oldukça iyi bir kaynaktır. Tüm bu faydalı etkilerine karşın kırmızı et tüketilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle kırmızı etin işlenmesi ile yapılmış sucuk, salam gibi besinler sağlığımız için ciddi risk oluşturabilmektedir.

''GÜNLÜK 70 GRAMI AŞMAMALI''

İngiltere’de yapılan bir çalışmada günlük 70 gram ve üzerinde kırmızı et tüketenlerde bağırsak kanseri riskinin artış gösterdiği görülüyor. Bu yüzden kırmızı et için günde 70 gramdan az tüketimi önerilmiştir. Günlük tüketilmesi gereken miktardan fazla kırmızı et tüketmemeye dikkat edilmeli, özellikle de işlenmiş kırmızı et tüketiminden bağırsak sağlığımız için uzak durulmalıdır.