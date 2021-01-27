Görüntülü toplantılarda şık olmanın yolları

Ne çok abartılı ne de çok salaş

Görüntü toplantılarda ne çok abartılı ne de çok salaş bir kıyafet tercih edilmemeli. Aynı zamanda ışığınıza ve kamera açınıza da mutlaka dikkat etmelisiniz. Renkli giyinerek karşınızdakileri enerjinizle etkilemeniz de mümkün.

Kameraya sığacak kadar güzellik

Artık görüntülü online toplantılar hayatımızın bir parçası haline geldi. Pandemi süresince online toplantıların sayısı arttı. Bundan sonra da vazgeçilmezimiz olarak devam edecek. Bu süreçte kamera karşısında nasıl şık olabilirim sorunu sıklıkla duyuyorum. Çünkü eskiden şıklık kıyafetten ayakkabıya kadar geniş bir anlama geliyorken online toplantılarda sadece üst bedenle alakalı bir durum haline geldi. Ancak sadece bedeninizin üst kısmının gözüktüğü küçük bir ekranda da şık olabilirsiniz.

Abartıya kaçmayın

Giysilerinizin ortama uygun olması çok önemli. Evde olduğumuz için çok rahat kıyafetlerle kamera karşısında çıkmak doğru değil ama aynı zamanda abartı gözükecek şekilde bir kıyafet de tercih edilmemeli. Alt taraf gözükmeyeceği için o çok önemli değil. Üstünüze ise sade, rahat ama şık gözüken bir kıyafet tercih etmelisiniz. Yine abartıya kaçmadan takı takabilir ve makyaj da yapabilirsiniz. Ayrıca renkli kıyafetlerin tercih edilmesini öneriyorum. Renkli giyinerek enerjinizle karşınızdakileri etkileyebilirsiniz.

Işığa dikkat

Kamera açısı ve ışık da en az kombinleriniz kadar büyük önem taşıyor. En doğru açıyı yakalamak için ışığı önünüze almalısınız. Bu hem görüntü kalitesini artıracaktır hem de güzelliğinizi öne çıkaracaktır. Ayrıca kamera açısına çok dikkat etmelisiniz. Kameranın çok alttan çekmesi sizi olduğunuzdan kilolu gösterecektir.