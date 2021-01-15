Giysilerinizi modaya uydurmanın 7 yolu

Temel parçaları yeni alternatiflerle eşleştirin

Modaya uymanın yolu hemen her şeyle harika görünen beyaz düğmeli bir gömlek gibi temel parçaları yeniden kombinlemekten geçer. Mesela renkli bir ceket ya da kısa şortlarla yeni bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca mevsime göre kısa şortlarınızı opak çoraplarla ya da tozluklarla bile kullanabilirsiniz.

Beyaz bir elbiseniz mutlaka olmalı

Uzun, kısa, dar, salaş hiç fark etmez, beyaz elbiseler modaya her zaman ayak uyduracak parçalardandır. Eğer hala gardırobunuzda beyaz bir elbiseniz yoksa, çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Hatta her mevsim ayrı ayrı giyebileceğiniz bu parçalardan birkaç adet almanızda fayda var.

Sevdiğiniz parçaları herkesten farklı şekillerde kullanın

Basit bir blazer ya da paltoyu herkesten farklı bir şekilde omuzlarınıza alarak modanızı yaratabilirsiniz. Hem bu stil, giysinizi ön plana çıkarmanın da harika bir yoludur. Elinizde bir de portföy veya mini bir el çantası alırsanız, günün moda ikonu olabilirsiniz!

Güneş gözlüklerinizi yanınızdan ayırmayın

Güneş gözlüklerini sadece güneşten korunmak için kullanmayın. Gözlüklerinizi yaz kış demeden her kıyafetinizle eşleştirebilirsiniz. Çoğu zaman başka bir aksesuar kullanmanıza gerek bile kalmayacaktır. Yüz şeklinize uygun olduğundan emin olun yeter.

Fit & Flare elbiseleri tercih edin

Son zamanlarda trend olan Fit & Flare elbiseler veya başka bir deyişle ‘patenci elbiseleri’, farklı vücut tiplerine uyum sağlayabilen parçalardandır. Bu elbiselerle yanlış bir seçim yapma olasılığınız çok düşük. Cesur ve parlak renklerinin yanı sıra desenleri olanlarından da tercih edebilir, modaya ayak uydurabilirsiniz.

Farklı stilleri birleştirin

Tamamen farklı parçaları birleştirirseniz modayı bir ucundan yakalamış olursunuz. Örneğin bir deri ya da kot ceketiniz her zaman gardırobunuzun vazgeçilmezlerinden olmayı hak ediyor. Salaş bir etekle, kot pantolonlarınızla ya da basit bir bluzla ceketlerinizi kusursuz bir şekilde kombinleyebilirsiniz. Farklı tarzları bir araya getirmekten korkmayın.

Öz güven çok önemli

Ne giyerseniz giyin önce kendiniz harika göründüğünüze inanmalısınız. Zamanla modaya ayak uydurmak yerine eşleştirdiğiniz her parçanın moda olması imkansız değil. Ne yaparsanız yapın bunun sizin tarzınız olduğunu unutmayın!