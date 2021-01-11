Genital siğil nedir, genital siğiller nasıl tedavi edilir?

Erkek genital bölge siğilleri de tedavi edilmediğinde Busckhe Lowenstein tümörü gelişmesine yol açabilmektedir.

HPV enfeksiyonlarında erken tedavi çok önemlidir. Aksi takdirde çok hızlı yayılırlar ve karşı cinse bulaşma riskleri de çok yüksektir.

Genital siğillerin tedavisinde çok sayıda yöntem vardır. Hastaya göre doktor tarafından belirlenen bu tedavi yöntemi; siğillerin bulunduğu yere, sayısına ve büyüklüklerine göre değişmektedir. Başarılı ve etkili sonuçlar veren Kriyoterapi (Dondurma), Elektrokoterizasyon (Yakma) ve Lazer ile genital siğillerin tedavisi en sık tercih edilen güvenilir yöntemlerdendir. Tedavi sonrasında deri altında henüz fark edilmeyen bazı HPV virüsler olabilir ve 2-9 ay arasında bunlar görünür hale gelebilirler. Düzenli yapılan takipler ve kontroller ile yeni çıkan siğiller başka bir bölgeye bulaşmadan tedavi edilmelidirler. HPV tedavisinde bağışıklık sisteminin yüksek tutulması da çok önemlidir. Bu yüzden bağışıklık sistemini güçlendirecek ilaçların tedaviye eklenmesi de faydalı olacaktır.

GENİTAL BÖLGE SİĞİLLERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Siğller erken yaşta, en sıklıkla da aktif cinsel yaşamın olduğu 18-25 yaş aralıklarında gözlenir. Genital siğiller her zaman insan gözüyle görülemez. Çok küçük ve cildin renginde olabildiği gibi koyu kahverengi, kabarık, düzensiz yüzeyli de olabilirler. Bazen bir bene benzeyebilirler. Siğiller dağınık ya da küme şeklinde çok sayıda veya sadece bir siğil olarak ortaya çıkabilirler.

GENİTAL SİĞİL NERELERDE GÖRÜLÜR?

Erkeklerde genital siğiller dış genital bölgede, penis üzerinde, kasıkta, perianal bölgede (makat çevresinde) görülebilir. Kadınlarda ise dış genital bölge, vajina, serviks (rahim ağzı) ve perianal bölgelerde görülebilir.

GENİTAL SİĞİLLER NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Cinsel temasla bulaşan genital siğillerin tedavisinde en sık kullanılan yöntemler

Lazerle genital siğillerin tedavisi

Elektrokoterizasyon ile yakma yöntemi

Kriyoterapi ile dondurma tedavisi

Kremlerle siğil tedavisi

İlaçla siğil tedavisi

GENİTAL SİĞİL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Genital siğil tedavisi fark tanı konulduktan hemen sonra en kısa sürede yapılmalıdır. Çünkü genital siğiller hızla yayılabilirler ve kadınlar için rahim ağzı kanseri riski taşıdıkları için önemlidirler.

1-LAZER İLE GENİTAL SİĞİLLERİN YAKILMASI

Genital siğillerin tedavisinde günümüzde en sık kullanılan en etkili tedavi yöntemlerinin başında lazer ile genital siğillerin tedavisi gelmektedir. Herhangi bir enjeksiyon iğne kullanılmadan siğillerin olduğu bölge lokal anestezik kremle uyuşturulur. Ardından siğillerin olduğu bölgede lazer ışığı gezdirilir. Uygulaması son derece konforlu çok iyi sonuçlar aldığımız bir tedavi yöntemidir.

2-ELEKTROKOTERİZASYON-ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE GENİTAL SİĞİLLERİN YAKILMASI

Bugün kabul gören en geçerli tedavi yöntemlerinden biri de elektrokoterizasyon ile siğilleri yakma işlemidir. Genital bölge siğillerinin tedavide en sık kullandığımız yöntem elektrokoterizasyon yöntemiyle siğillerin yakılması işlemidir. En etkili ve benim de en tercih ettiğim en etkili yöntemlerden biridir. Lokal anestezi altında bipolar koter ile HPV (human papilloma virüs)’nin odakları yakılır. Özellikle dış genital organlar dediğimiz bölgedeki genital siğillerin yok edilmesinde idealdir. Tedavi süresi kısadır. Lokal anestezi kullanılması yeterlidir.

3-KRİYOTERAPİ-DONDURMA YÖNTEMİ İLE GENİTAL SİĞİLLERİN TEDAVİSİ

Genital bölge siğllerinin tedavisinde kriyoterapi - likit nitrojen ile dondurma yöntemi; daha ağrısız, lokal anestezi gerektirmediği için özellikle çocuk ve yaşlılar için çok daha konforlu olabilecek bir tedavi yöntemdir.

4-TOPİKAL KREMLERLE GENİTAL BÖLGE SİĞİLLERİNİN TEDAVİSİ

Bana sıklıkla genital siğil tedavisinde etkili genital en iyi siğil kremi nedir diye sorulmaktadır. Evet özellikle imiqumod içeren kremler ile özenli ve doktorun öğrettiği gibi doğru kullanımlarda başarılı sonuçlar almaktayız. Bu kremleri etraf dokuya değdirilmeden sadece siğillerin üzerine sürülmesi çok önemlidir aksi takdirde etraf dokuyu tahriş edebilirler. doktor kontrolü altında kullanılmaları çok daha doğru olacaktır.

5-KİMYASAL DESTRÜKSİYON İLE GENİTAL SİĞİLLERİN TEDAVİSİ

Kimyasal destrüksiyon amacıyla biklorasetik asit, triklorasetik asit, podofilin ve podofilotoksin gibi asitler kullanılır, ancak bu maddeler sağlıklı ciltte de çok ciddi oranda tahriş (iritasyon) etkisine sahip maddelerdir. Ancak doktor kontrolünde uygulama ya

6-SİSTEMİK SENTETİK A VİTAMİNİ İLE YAYGIN GENİTAL SİĞİLLERİN TEDAVİSİ

Sistemik Sentetik A Vitamini ile Genital Siğillerin Tedavisi: Özellikle çok yaygın ve işlem ile tedavi edilmesi neredeyse imkansız hale gelmiş ağır hastaların tedavisinde kullanılmaktadır.

HPV enfeksiyonlarında erken tedavi çok önemlidir. Hastalık hem çok bulaşıcı hem de hızlı yayılması nedeniyle erken tedavi hasta açısından ve siğillerin bulaşıcılığı açısından önemlidir. Tedavide immunoterapi çok faydalıdır. Hastanın bağışıklık sisteminin yüksek tutulması sağlıklı beslenme HPV tedavisinde çok önemlidir. Genital bölge siğillerinde eğer hastanın sabit bir partneri varsa genellikle çiftlerin birlikte tedavi edilmesi hastalığın tekrar tekrar çiftler arasındaki bulaşmasını önleyecektir.

GENİTAL BÖLGE SİĞİLLERİ YAKILDIKTAN SONRA CİNSEL İLİŞKİ

Genital siğil, tedavilerinden 5-15 gün sonrasında yara iyileşmesi tamamlanınca cinsel ilişkiye girilebilir. Ancak kişilerin tedavi sonrası dönemlerinde dahi cinsel partnerine bulaştırma riski bulunur. Bu nedenle partnerlerini HPV aşısı yapılması önerilir. Partner sayısı fazla olan kişiler için HPV enfeksiyonu bulaştırma riski çok daha yüksektir. Ayrıca genital siğiller eşlerle birlikte tedavi edilmelidir. Aksi takdirde birbirlerine bulaştırmaya devam edebilirler.

GENİTAL SİĞİLLER KANSER YAPARMI?

Günümüzde HPV virüslerinin 200’den fazla tipi tanımlanmıştır. HPV tipleri kanser açısından düşük riskli, orta riskli ve yüksek kanser riski taşıyan HPV’ler olarak üçe ayrılırlar.

HPV tip 16, tip 18, tip 31, tip 33 en sık bilinen yüksek riskli HPV grubundadırlar ve kadınlarda rahim ağzı kanserinin -cervix kanserin bilinen en sık nedenidir. Bu sebeple siğiller tanı konur konmaz tedavi edilmeli ve erken yaşlarda HPV aşısı yaptırmalıyız.