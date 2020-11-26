Gebelikte hangi vitamin ve mineraller alınmalı?

Sağlıklı beslenmenin temelini yeterli ve dengeli beslenme oluşturuyor. Gebelik, vücudun vitamin ve mineral ihtiyacının arttığı bir süreç ve bebeğin tek besin kaynağının anne olması bu dönemi daha da özel kılıyor. Bebeğin gelişimi ve annenin gebeliğe uyumu için günlük 300 kcal ek besin alınması zaruridir ve şeker hastalığı yada metabolik hastalık gibi özel bir durum yoksa gebelik sırasında diyet yapılması önerilmiyor.

Gebelikte alınabilecek vitamin ve mineraller

Folik asit: Daha gebelik oluşmadan başlanarak, gebeliğin ilk üç ayı boyunca günlük 400 mikrogram folik asit desteği alınmalıdır. Folik asit bebekteki sakatlıkları önleyen ve zararsız bir vitamindir.

Demir: Gebeliğin 3'üncü ayından itibaren demir içeren ilaçlardan alınmalıdır. Demir kan yapımı için gereklidir. Gebelikte bebekte ve annede demir ihtiyacı artar. Bu nedenle tüm gebelerin demir desteği alması gerekir. Piyasada çok çeşitli demir ürünleri içinden yan etkileri az olanı ve doktorunuzun önerdiğini kullanabilirsiniz.

Vitamin desteği: Gebelere tüm vitaminleri içeren haplardan alması öneriliyor. Tüm vitaminleri besinlerle almak kolay değildir ve hap halinde bu vitaminleri günlük almak mantıklıdır. Çeşitli vitaminler içinden omega-3 ve iyot içerenler özellikle öneriliyor.

Kaçınılması gereken gıdalar

Açıkta satılan dondurma, sokakta yapılan kebap, çiğ köfte vs. gıdalar hijyenik olmayacaktır. Bunları tüketmek besin zehirlenmesi geçirmenize ya da bebeğinize mikrop bulaştırmanıza neden olabilir. Bunlardan kaçının. Yeşil yapraklı sebzeleri iyice yıkamadan tüketmeyin. Kapı sütü gibi pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinden uzak durun. Abur cubur sınıfında olan cips, çikolata, gazlı içeceklerden tüketmemeye çalışın.

Etleri tam pişmişken tüketin, yetersiz pişmiş ya da çiğ etten bebeğinizi de olumsuz etkileyen enfeksiyonlar bulaşabilir.

Gebelikte her gıdadan dengeli beslenin. Gebelik öncesi kilosu normal olan kadınlar gebelikte 12-16 kilogram arasında kilo alabilirler.

Gebelikte günlük ortalama 70 gram protein, 175 gram karbonhidrat ve 85 gram yağ tüketimine ihtiyaç vardır. Öğünler arasında bölünmüş olarak bu miktar alınmalıdır.

Günlük 600 ünite D vitamini ve 1000 miligram kalsiyum alınması gerekmektedir. Bu değerleri gebeliğe özgü vitamin ilaçlarının çoğu içermektedir. Genelde eksiklikleri görülmez.