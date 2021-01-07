Evde bilinçsizce yapılan egzersizler kalıcı hasarlara neden olabilir!

Aralık 2019’da ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı sararak 2020 boyunca gerek ekonominin gerekse sosyal hayatın dengelerini kökten değiştiren koronavirüs salgını, global ölçekte bir dijitalleşme süreci başlattı. Yalnızca sektörler değil, günlük yaşamdaki rutinler de dijital ortamlara taşınırken bunların başında spor faaliyetleri geldi.

Özellikle spor salonlarının salgın tedbirleri kapsamında kapatılan ilk işletmelerden biri olması, dünya genelinde insanları sağlıklı yaşam rutinlerine evlerinde devam etmeye yöneltti. Bu durum, sağlık ve fitness’a yönelik mobil uygulamaların kullanımını da artırdı.

Yapılan bir araştırmaya göre sağlık ve fitness uygulamalarının indirme oranları, dünya çapında yüzde 46 arttı. Buna karşın pek çok spor salonu online sınıflar açarak fitness eğitimlerini sürdürmeye devam etti, bireysel fitness eğitmenleri ise online danışmanlıklar vermeye başladı.

Egzersiz programları kişiye özel olarak hazırlanmalı

Akıllı telefonlara indirilen uygulamalar, kişiye özel fitness programı adı altında sundukları programları, genellemeleri baz alarak yaparlar. Oysa her insanın vücut ve kas yapısı, yağ oranı, beslenme şekli ve hareket kabiliyeti farklıdır.

Dolayısıyla programların kişiyi birebir tanıyarak, geçmişteki sağlık sorunlarını ve çeşitli tetkiklerini göz önünde bulundurarak hazırlanması gerekir. Aksi halde bilinçsiz yapılan her egzersiz, kas yırtılmalarından kalça yaralanmalarına, kimi zaman kalıcı dahi olabilecek hasarlar bırakabilir. Bir diğer deyişle mobil uygulamalar, alanında uzman fitness eğitmenlerinin yerini tutamaz.

Evde güvenli spor için uzaktan fitness danışmanlığı almak mümkün

Sosyal mesafe ve hijyen kuralları 2021’de de hayati önem taşıyamaya devam edecek. Pandemi şartlarında evde spor yapmak isteyenler uzaktan fitness danışmanlığı ile pek çok riski ortadan kaldırılabilir. Özellikle pandemi sürecinde sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve spor yapmak hiç olmadığı kadar önemli hale geldi.