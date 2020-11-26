Düzenli uyku için neler yapılabilir?
Bir gece uykusuz kalmak ertesi gün yorgun ya da sinirli olmamıza, sürekli uykusuz kalmak ise kronik hastalıklara yol açıyor. İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını sürecinde düzenli uykunun bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve enfeksiyon riskini azaltmak açısından önem taşıdığını vurgulayan Sağlıklı Beslenme ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Sinan Akkurt, düzenli uyku için önerilerde bulundu.
Az uyku kan hücrelerinden salınan enfeksiyona karşı koruyucu molekülleri azalttığı gibi, bağışıklıkta rol oynayan çeşitli protein moleküllerini de olumsuz etkiliyor.
Huzursuz bacak sendromundan gürültülü ev ortamına, yoğun iş yaşamından aşırı kafein tüketimine çeşitli sebeplere bağlı olarak sürekli uykusuz kalmak pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Uykusuzluk öfke, saldırganlık, duygusal patlamalar gibi ruh hali değişiklikleri ile doğrudan ilişkili olmakla birlikte depresyon, anksiyete gibi mevcut psikiyatrik hastalıkları da kötüleştirebiliyor. Dikkat, odaklanma, karar verme, hafıza, yaratıcılık gibi yetenekleri azaltıyor ve uzun vadede Alzheimer riskini artırıyor.
Bağışıklık sistemi ve uyku
Bağışıklık sistemi ve uyku arasında doğrudan bir ilişki var. İnsanlar uykusuz kaldıklarında bağışıklık güçleri azalıyor ve hastalığa yakalanma riskleri artıyor. Konuya enfeksiyonlar açısından baktığımızda, uykunun bağışıklık sisteminin farklı yönlerini enfeksiyonlara karşı korunmaya yardımcı olacak şekilde değiştirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla uyku eksikliği bağışıklığın azalmasına ve enfeksiyonlara kapılmaya daha yatkın olmamıza yol açıyor.
Uykusuzluk ayrıca kilo artışı, kalp hastalığı, diyabet, kolorektal kanser, cinsel işlev bozuklukları gibi riskleri de tetikliyor.
Düzenli uyku için ne yapmalı?
- Düzenli bir uyku rutini oluşturmak ve sürdürmek için en başta gün içinde fiziksel olarak aktif olmak ve gündüz uykusuna veda etmek gerekir.
- Yatmadan hemen önce yemek yeme ve özellikle alkollü, kafeinli içecekler içme faaliyetinde bulunmaması gerekir.
- Ayrıca her gün aynı saatte uyanılması, evdeki tüm elektronik cihazların yatmadan önce kapatılması, sessiz ve karanlık bir ortamda bir süre kendimize dinlenme payı tanıdıktan sonra uykuya geçilmesi gerekir.
- Melisa ve papatya çaylarından destek alınabilir.
- Tüm bunlara rağmen süre ve kalite açısından istenen uyku düzeyine erişilememesi durumunda doktora başvurulması ve uyku bozukluğu olarak adlandırılan bir duruma bağlı teşhis konduğu takdirde doktor tarafından tedavi uygulanabilir.
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