Düzenli uyku için neler yapılabilir?

Az uyku kan hücrelerinden salınan enfeksiyona karşı koruyucu molekülleri azalttığı gibi, bağışıklıkta rol oynayan çeşitli protein moleküllerini de olumsuz etkiliyor.

Huzursuz bacak sendromundan gürültülü ev ortamına, yoğun iş yaşamından aşırı kafein tüketimine çeşitli sebeplere bağlı olarak sürekli uykusuz kalmak pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Uykusuzluk öfke, saldırganlık, duygusal patlamalar gibi ruh hali değişiklikleri ile doğrudan ilişkili olmakla birlikte depresyon, anksiyete gibi mevcut psikiyatrik hastalıkları da kötüleştirebiliyor. Dikkat, odaklanma, karar verme, hafıza, yaratıcılık gibi yetenekleri azaltıyor ve uzun vadede Alzheimer riskini artırıyor.

Bağışıklık sistemi ve uyku

Bağışıklık sistemi ve uyku arasında doğrudan bir ilişki var. İnsanlar uykusuz kaldıklarında bağışıklık güçleri azalıyor ve hastalığa yakalanma riskleri artıyor. Konuya enfeksiyonlar açısından baktığımızda, uykunun bağışıklık sisteminin farklı yönlerini enfeksiyonlara karşı korunmaya yardımcı olacak şekilde değiştirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla uyku eksikliği bağışıklığın azalmasına ve enfeksiyonlara kapılmaya daha yatkın olmamıza yol açıyor.

Uykusuzluk ayrıca kilo artışı, kalp hastalığı, diyabet, kolorektal kanser, cinsel işlev bozuklukları gibi riskleri de tetikliyor.

Düzenli uyku için ne yapmalı?