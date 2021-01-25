Duygu durumunu harekete geçiren antidepresif besinler nelerdir?
Her geçen yıl kişilerin anksiyete, depresyona eğilim yüzdesi giderek artış göstermektedir. Dünya sağlık örgütünün 17 ülke içerisinde yaptığı bir araştırmada her 20 kişiden 1 inde depresyon görülmektedir. Bu oranlar her geçen yıl daha da artış göstermektedir. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak antidepresif besinler hakkında bilgiler verdi.
Bu oranı daha da yükseltmeden kontrolü ele almak için, en doğal ve sağlıklı yoldan duygu durumunu harekete geçirmenin tam vakti. Peki nasıl mı?
Kural 1: Serotonin seviyeni arttır!
Serotoninin triptofan aminoasitinden sentezlenmektedir. Yani, triptofandan zengin tüm besinler mutluluk oranınızı arttıracaktır. Peki nelerde triptofan var dersek; Muz, kivi, ananas, mango, yumurta, tavuk ve hindi eti başlıca triptofan kaynakları arasında gelmektedir.
Kural 2: Omega 3 içeren besinlerden destek alın
Omega-3 yağ asitlerinin depresyon riskini azaltmaktadır. Omega-3’ü en güzel balık yağından sağlarken ceviz, keten tohumu, chia tohumu ile beslenmenizi destekleyebilirsiniz.
Kural 3: Fitoöstrojen Besinler
Östrojen seviyenizi arttırmanız serotonin seviyesini de arttırmaktadır. Beslenmenize kırmızı meyveler, kuru baklagiller ve keten tohumunu ekleyin.
Kural 4: Resveratrol içeren besinler ile tanışalım
Yapılan çalışmalar, resveratrolün antidepresan etki gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Özellikle kırmızı üzüm, yer fıstığı ve ananasta bolca bulunmaktadır.
Kural 5: Kompleks karbonhidratlara sofranızda yer verin
B grubu vitamini içeren tam tahıllılar, seratonin seviyesini arttırmaktadır. Bu sebeple öğünlerinizi basit şekere uzak; tam tahıl ürünleri, sebze meyve gibi kompleks karbonhidratlara yakın hale getirin.
Kural 6: Magnezyum içeren besinlerle tanışın
Magnezyum, beyninizdeki nöral bağlantıları sağlamaya yardımcıdır. Bu sebeple, magnezyum depresyon riskini azaltmaktadır! Kaynakları ise kakao, yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıl ürünleri, badem ve muz.
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