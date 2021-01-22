Doğal bal vücuda nasıl etki ediyor? Uzmanından ballı kolay tarifler

Vücudumuzun ana enerji kaynağı karbonhidrattır. Çoğumuz kilo alacağımız düşüncesiyle karbonhidrat tüketmekten kaçınırız. Ancak doğru besinleri seçersek hem glisemik yükümüz artırmaz hem de gerekli enerjiyi depolamış oluruz. Spor yapanlar karbonhidrat kaynağını seçerken ne çok hızlı ve ne de çok yavaş emilen besinleri tercih etmesi gerekir.

Bal kan şekerini hızlı yükseltmez, bu da spor yapanların performansını daha uzun süre devam ettirebilmeleri için önemlidir. Ayrıca balı az miktarda bir protein kaynağı ile karıştırırsanız glisemik yükünü yani kan şekerine olan etkisini biraz daha düşürmüş olursunuz. Bu şekilde bal gibi çok önemli ve besleyici bir karbonhidrat kaynağını doğru kullanarak kas ve karaciğer glikojen depolarınızı doldurabilirsiniz.



Aktif bireylerin koruyucu gıdası

Balın aminoasitlerden enzimlere, minerallerden antioksidan etki gösteren fenolik bileşenlere kadar çok zengin fonksiyonel özelliklere sahip. Bal, antioksidan ve anti-inflamatuar etki gösteriyor, bu sayede balın aktif spor yapan bireylerde artan oksidatif strese karşı koruyucu özellik sağlarken aynı zamanda antrenman sonrası kas ve eklem ağrılarını azaltmada yardımcı oluyor.

Bu noktada bal satın alırken mutlaka güvenilir bir markanın tercih edilmesi gerekiyor. Piyasada ambalajlı ya da açıkta satılan birçok bal var. Tüketici olarak bu balları duyusal olarak değerlendirerek sağlıklı ve doğal olup olmadığını anlayamayız. Doğal ve sağlıklı balı anlamanın tek yolu analiz sonuçlarıdır. Balın fonksiyonel özelliklerinden faydalanmak isteyenlere sadece güvenilir markalara ait, analizi yapılmış, ambalajlı balları tüketmelerini öneriliyor.



Antrenman günü bal tüketebilirsiniz

Spor yapanların en zorlandığı konulardan biri de antrenman öncesi ve sonrası öğünler, bu öğünlerin kaslara enerji sağlanabilmesi için karbonhidrat ağırlıklı olması gerekiyor. Örneğin bir kâse süte yulaf ve doğal bal ekleyebilir ya da 1 dilim ekmeğe fıstık ezmesi ve doğal balı sürerek tüketebilirsiniz. Bu şekilde enerji sağlayan glikojen depolarınızı desteklemiş olursunuz.

Protein tüketimi hem kas kaybını önlemek ve hem de kas yenilenmesini desteklemek için önemlidir. Fakat antrenman sonrasında az bir miktar tüketilmesi çoğumuza yetecektir. Örneğin bir kâse yoğurt veya bir bardak süte 1 yemek kaşığı doğal bal eklemek iyi bir alternatif olabilir. Eğer kas gelişimine yönelik bir sporla uğraşıyorsanız bu öğünü proteinden zengin hale getirebilmek adına 1 avuç çiğ kuruyemiş de ekleyebilirsiniz.



Kış ayları gibi enerjimizin düştüğü ve bağışıklığın daha önemli olduğu dönemlerde ihtiyaçlarımız değişir. Aktif spor yapanlar propolis ve ginseng içeren doğal bal karışımlarını tüketerek, enerji seviyelerini arttırabilecekleri gibi bağışıklıklarını da güçlendirebilirler.



Balkabaklı Ballı Trüf

Malzemeler

300-400 gr balkabağı (2 su bardağı)

5-6 kaşık yulaf unu

3 yemek kaşığı doğal çiçek balı

1 bardak ceviz içi

Tarçın (isteğe göre)

Dışını süslemek için;

Kakao

Hindistancevizi

Hazırlanışı

Balkabaklarını haşlayın, haşlanmış kabakları bir kaba alarak ezin. Cevizi rondodan geçirin. Haşlanmış balkabakları ile cevizi, dilerseniz tarçın ilave ederek karıştırın ve küçük toplar haline getirin. Yaptığınız topları kakao ve Hindistancevizine bulayın. Bir saat buzdolabında bekletip servis edin.

Ballı Sporcu Smoothie

Malzemeler

2 su bardağı süt

1 orta boy muz

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

1 yemek kaşığı doğal çiçek balı

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blender’a atıp karıştırın. Karışımı bir bardağa alarak keyifle tüketin.