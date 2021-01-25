Diş fırçanız sağlığınız için bir tehdit mi?

Diş fırçaları soğuk algınlığı ve influenzaya neden olanlar dahil olmak üzere bir dizi bakteri ve virüs için harika bir üreme ve bulaşma alanıdır. Bu yüzden diş fırçalarının muhafaza edilmesi ve temizlenmesi hem kendi sağlığımız hem de birlikte yaşadığımız sevdiklerimizin sağlığı için çok önemli.

Bakteri ve virüsleri (Covid19 dahil) diş fırçamıza bulaştırmamanın birkaç yolu