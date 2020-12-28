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Kadın
Haber Giriş: 28.12.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Demir depolarını artıracak ve kansızlığı önleyecek besinler

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Demir depolarını artıracak ve kansızlığı önleyecek besinler
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Vücudumuzda yeterli demirin bulunmamasından kaynaklı demir eksikliği anemisi en sık görülen kansızlık nedenidir. Demir eksikliği anemisinin en sık görülen belirtileri; halsizlik, yorgunluk, enerji azlığı, konsantrasyon bozukluğu, nefes darlığı, çarpıntıdır. Diyetisyen Gizem Gençyürek demir eksikliği anemisine dair bilgiler verdi.

Vücudumuzda yeterli demirin bulunmamasından kaynaklı demir eksikliği anemisi en sık görülen kansızlık nedenidir. Demir eksikliği anemisinin en sık görülen belirtileri; halsizlik, yorgunluk, enerji azlığı, konsantrasyon bozukluğu, nefes darlığı, çarpıntıdır.

"Hamile ve emziren anneler risk grubunda"

Demir eksikliği anemisi; kötü beslenme ve besinlerdeki demirin emilimindeki yetersizlikle yakından ilgilidir. Demir minerali vücudumuzda üretilmediği için dışarıdan besinler yoluyla alınması gereken elzem bir mineraldir. Hamileler, emziren anneler, bebekler, büyüme çağındaki çocuklar ve aşırı adet kanaması olan kadınlar risk altındadır. Demir eksikliğine bağlı kansızlık, kan testi ile tespit edilebilir. Vücudumuzdaki demir depolarını artıracak ve kansızlığı önleyecek besinlerin başında; kırmızı et, karaciğer, balık, yumurta, hindi ve tavuk gibi kümes hayvanları, pekmez, kuru üzüm/kayısı/erik gibi kuru meyveler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, badem gibi yağlı tohumlar demirin iyi kaynaklarıdır.

Kalsiyum minerali demirin emilimini engellediği için, dışarıdan takviye olarak demir alınıyorsa, kalsiyumun en iyi kaynakları olan süt ve süt ürünleriyle birlikte alınmamalıdır. Bununla birlikte C vitamini demirin emilimini artırmaktadır. Bu nedenle demirin iyi kaynaklarını tüketirken yanında mutlaka C vitamini kaynaklarına yer vermeliyiz.

Kahvaltı örneği; Haşlanmış yumurta ve portakal
Akşam yemeği örneği; Izgara köfte ve bol limonlu yeşil salata
Ara öğün örneği; 1 avuç çiğ fındık/badem/ceviz ve 1 yemek kaşığı pekmez veya 1 avuç çiğ kuruyemiş ve portakal/nar/kivi

Hangi besinleri hangi sıklıkla tüketmeliyiz?

Demirin iyi kaynaklarını her gün ana öğünlerimizde (kahvaltı-öğle yemeği-akşam yemeği) mutlaka tüketmeliyiz. Demirin iyi kaynaklarıyla birlikte, demirin emilimini artırmaya yardımcı C vitamini kaynaklarını da yemeklerimizin yanında mutlaka bulundurmalıyız.

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