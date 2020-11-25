Ciltteki Kahverengi Lekeler Nasıl Geçer?

Melanin cildimize renk veren bir pigmenttir. Cilt koyu veya açık yapıda olabilir ve bu farklılık melanin miktarındaki değişikliğe, çeşitliliğe bağlıdır. Lekeler, pigmentte lezyonlar cildin belirli bölgesindeki anormal konsantrasyondan kaynaklanır. Melaninin yüksek konsantrasyonu değişik faktörlere bağlı olabilir. Bazı lekeler doğuştan mevcuttur, fakat çoğu yaş ile ortaya çıkar veya güneş ışığına maruz kalma sonucu olur.

Pigmente lezyonlar modern lazer teknolojisi ile yok edilebilir veya rengi daha açık daha az belirgin hale getirebilir.



Lazerler bir veya birden fazla spesifik ışık dalgaboyu içeren teknolojiler olup pigmentler tarafından bu dalgaboyları absorbe edilirler. Bunlar özellikle anormal melanin konsantrasyonu tarafından absorbe edilirler. Işık enerjisinin hızlı absobsiyonun melanin konsantrasyonunu uniform dağıtarak azaltma, dağıtma eğilimindedirler.

Medlite Q. Switched YAG Lazer günümüzde leke, ben, çillerinin ve diğer pigmente lezyonların tedavisinde en ilerlemiş lazerlerden biridir. Dalga boyu anormal melanin konsantrasyonunu hedef alır. Kısa, yüksek atımlı aralıkları ile maksimum melanin yıkımı sağlanır. Normal cilde zarar vermeden anormal pigmentlerinin melanin yok edilmesi sağlanabilir.

Hangi tip kahverengi lekeler veya pigmente lezyonlar medlite yöntemi ile yok edilebilir?



Medlite sistemi ile en sıklıkla kahverengi yaşlılık lekeleri, çiller, doğum lekeleri, güneş lekeleri ve diğer çeşitli lekeler yok edilebilir. Önce tanı konur ve ona göre kaç seansta olabileceği belirlenir.

ÖNEMLİ!



Bu tip lazer kanserli veya kanser şüpheli lezyonlara karşı kullanılmamaktadır. Bu tip lezyonlar plastik cerrahi bölümünce cerrahi olarak çıkartılarak tedavi edilir.

Medlite IV sistemi ile normal cildin rengi yani pigmentasyonu etkilenir mi? Niye etkilenmez?



Medlite Lazer selektif ve özel olarak koyu melanin konsantrasyonuna hedef olarak tasarlanmıştır. Eğer anormal melanin konsantrasyonu çıkartıldıktan sonra da tedavi anormal cilde devam ederse cilt renginde hafif açılma olabilir. Bununla birlikte vücudun normal rejenerative yani onarıcı sistemi normal melanini yerine koyar yani onarır. Bir süre sonra melanin onarımı tamamlamıştır.

İşlem ağrılı mıdır?



Medlite Lazer pulse yani aralık denilen kısa aralıklı ışık salınımları ile tedavi eder. Kısa aralıklarla çıkan kuvvetli ışık salınımları aynı bir ince lastik bandın cilt üzerine hafif vurunumları gibidir. Tedaviden sonra tedavi edilen bölümde hafif güneş yanığına benzer bir yanma hissedilebilir. Tipik olarak bir gün veya daha kısa süre sonra bu rahatsızlık tamamen kaybolur. Bu bölümde kızarıklık 2 veya 4 hafta içinde tamamen kaybolur. Kızarıklılık kaybolduktan sonra, cilt normal rengine ve durumuna döner.

Pigmente lezyonların tedavisi kaç seansta mümkündür?



Lezyonların % 80` i birden fazla seans gerektirebilir. Yüzeysel lezyonların çoğu tek seansta bile yok edilebilir. Eğer lezyon büyük bir alanı kapsar ise birkaç seansta yapılması uygundur. Cildin derin bölgelerine işlemiş lezyonlar için tedavi 3 – 5 seansı bulur. Seanslar öncesi lokal anestezik içeren bir krem sürülür ve lokal anestezi sağlanmış olur.

Pigmentasyonlar, lekeler geri gelir mi?



Çoğu pigmente lezyonlar geri gelmez. Bazı doğum lekeleri bazen birkaç ay veya bir yıl içinde geri döner. Bununla birlikte işlem yenilenebilir.

Hangi tip tedavi sonrası bakım gerekir?



Bölgeye anti bakteriyel bir pomat uygulanır. Birkaç gün içinde duş alınabilir. Çoğu lezyon açık bırakılabilir. Bazen ufak bir pansuman ile kapatmak gerekebilir. Güneşten korumak tedavi aşamasında önemlidir ve koruyucu krem ve şapka önerilir. 4 – 6 hafta solaryum ve güneş banyosu istenmez.