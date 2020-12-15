Cildimiz için kış aylarına özel dokunuşlar

Kışın gelişiyle birlikte, mevsimsel değişikliklerden etkilenen ve bakıma ihtiyacı olan cildimiz için de bazı hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Yaz mevsiminden geriye kalan zararlı UV ışınları ve lekeler, sonbaharın oluşturduğu kurulukla birleştiğinde, cildimiz kışa girerken canlılığını kaybediyor. Mevsimsel geçişleri taze, sağlıklı ve ışıltılı bir ciltle karşılamak için uzmanların önerilerine kulak vermek oldukça önemli.

İlk adım cilt temizliği

Cansız ve yorgun bir cilt görünümünü ortadan kaldırmanın ilk adımı cildi temiz tutmakla başlıyor. Kendimizin en iyi hali için cildimizin sağlığına ve bakımına öncelik vermemiz şart. Vücudumuzun dış dünyayla etkileşimindeki ilk durak olan cildimiz, sonbaharın kuru, soğuk ve rüzgarlı hava geçişleri nedeniyle kışa girerken nemini ve canlılığını kaybeder. Bu da istenmeyen kırışıklara, soluk bir cilde ve aynaya baktığımızda bizi mutsuz eden bir ruh haline yol açar.

Oysaki solgun bir cildi yenilemek sandığımız kadar zor değil. Öncelikle cilt temizliği rutinimizden vazgeçmememiz gerekiyor. Böylelikle yüz masajı, yeterli su tüketimi, iyi bir beslenme ve uyku düzeni, yüz maskeleri, nemlendiriciler gibi desteklerle sürecimizi tamamlamak için bir adım önde olabiliriz.



Sağlıklı bir cilt için bu bakımları ihmal etmeyin

Yaz mevsiminden kalma bronzluğumuz kaybolurken, cildimiz pul pul dökülmeye başlıyor. Aslında bu durum, cildimizin daha fazla neme ve korumaya ihtiyaç duyduğunun çok önemli bir göstergesi. Geçiş döneminde yapılabilecek peeling uygulamaları ile cilt sadece pürüzsüzleşmekle kalmaz, aynı zamanda kan dolaşımının hızlanmasıyla canlı bir hal alır.

Nemlendiricilerin de desteğiyle sağlıklı ve canlı bir görünüme kavuşan cildimiz için bunun bir rutin haline dönmesi de çok önemli. Kendi cilt tipinize uygun desteklerle yüzün, dudaklar, çene bölgesi, göz altı gibi tüm bölümlerini eşit oranda nemlendirmemiz doğru ve etkili bir sonuç getirir.



Dermal dolgu uygulamalarıyla cildi nemlendirmemiz mümkün

Zamanında yapılan müdahaleler ile cildimizin geleceğine, dolayısıyla mutluluğumuza çok önemli bir yatırım yapabiliriz. Küçük dokunuşlar ile doğallığımızı kaybetmeden kendimizin en iyi haline ulaşmak da mümkün.

Yüzümüz zamanla kaçınılmaz olarak yaşlanma belirtileri göstermeye başlıyor. Bu durum da hep yorgun veya üzgün görünmenize neden olabiliyor. Özellikle böyle mevsim geçişlerinde cilt ışığını kaybetmeye daha yatkın hale gelebiliyor.

Bu noktada, dermal dolgu uygulamaları da yüzümüzün gençleşmesinde etkili bir yöntem. Bu uygulamalar ile cildin kaybolan hacmi yerine konuyor, elastikiyeti ve gerginliği geri kazandırılıyor ve en önemlisi doğal ve sağlıklı bir cilt görünümü elde edilebiliyor.