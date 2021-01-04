Burun dolgusu mu yoksa burun estetiği mi?

En çok estetik burun ameliyatı olarak bilinen burun estetiği, kalıtsal hoş olmayan şekil, yaralanma veya kaza sonucu oluşan deformelerin neden olduğu burun görünümünü yeniden şekillendirme ve düzeltme işlemidir. Burun estetiğinde amaç, yüzün diğer özellikleriyle uyumlu, size rahat nefes almanızı sağlayan doğal bir görünüme sahip fonksiyonel bir burun oluşturmaktır. Doğal olarak yapılan bir estetik burun ameliyatının sonuçları, benlik durumunuzla ilgili olumlu duygular geliştirmenize yardımcı olacaktır.





Rinoplasti benim için uygun mu?

Burun estetiği ameliyatı olmak için genel anlamda sağlıklı bir birey olmanız istenir. Burun estetiği ameliyatı için en uygun adaylar üç kategoride değerlendirilebilir:

1) Görünüm: Rinoplasti ameliyatı olmaya karar vermiş olan çoğu kadın veya erkek daha güzel bir görünüme kavuşmak için bu işlemi istemektedir. Aşağıdakiler, hastaların bu ameliyatı olmak için başvurmasının en yaygın nedenleri arasındadır:

Burun tüm yüze göre çok büyük görünüyor,

Profil görünümü sırasında nazal dorsal kamburluğun ortaya çıkması,

Önden bakıldığında burun çok geniş görünüyor,

Sarkma veya düşme burun ucu,

Kalın veya geniş burun ucu,

Çok geniş burun delikleri,

Sağa veya sola, bazen iki yana doğru "S" şeklinde görünen burun sapması,

Başka bir merkezde yapılan önceki bir ameliyattan (ikincil ameliyat) kaynaklanan hoş olmayan bir görünüm,

Önceki bir yaralanmadan kaynaklanan asimetrik bir burun.

Operasyon sonrasında hastalar genel görünümlerinden son derece memnun olurlar ve özgüvenleri önemli ölçüde artar. Çeşitli bilimsel çalışmalarda bu gerçeğin hastaların sosyal ve mesleki yaşamlarına olumlu katkı sağladığı ortaya çıkmıştır.

2) Yaralanma: Burun deformitesine neden olan bir kazada yaralandıysanız, burnunuzun eski görünümünü önemli ölçüde geri kazanmanıza yardımcı olmak için rinoplasti uygulanabilir.

3) Solunum: Özellikle şiddetli deviasyonun neden olduğu dar burun boşlukları olan hastalarda rinoplasti ve / veya septoplasti ile solunum problemleri giderilebilir.

Operasyondan sonra dikkat edilmesi gerekenler

Operasyon sonrası bir süre hiçbir şey yememeli veya içmemelisiniz. Hastanede kaldığınız süre boyunca hemşireler size ne zaman su içmeye başlayabileceğinizi söyleyecektir. Operasyonu takip eden 4. saatte su içmeye başlamalısınız. 6. saatte yavaş yavaş katı yiyecekler almaya başlayabilirsiniz. (Her tür besini 8. saat ve sonrasında tüketebilirsiniz). İlk bir ay içinde ağzınızı aşırı derecede (zorlayarak) açmamaya özen göstermelisiniz. Yemek çiğnemek burnunuza zarar vermez. Sakız çiğneyebilirsin. Su içmeye başladıktan sonraki ilk 24 saat içinde bol su tüketmeniz önerilir.

- Ameliyattan sonra bir hemşire ve refakatçi eşliğinde en kısa sürede (hemşireler tansiyonunuzu ölçüp size sorunsuz yürüyebileceğinizi söyleyince) yürümelisiniz. Ayrıca yatakta yatarken bacaklarınızı ve ayaklarınızı hareket ettirmeniz önerilir. Hastanede kaldığınız süre boyunca ne kadar çok yürürseniz, tüm operasyonlara eşlik eden anestezinin risklerinden biri olan bacak damarlarında trombüs oluşumu riskini o kadar ortadan kaldırırsınız. Bu nedenle, güvenlik önlemi olarak, operasyonunuz boyunca bacaklarınızda belirli bir makine çalıştırılır.

- Ameliyattan sonraki ilk 24 saat içinde her iki göze de buz uygulanması ve 2 saatte bir değiştirilmesi önerilir. Saatte bir buz uygulamaktan on dakikalık bir ara verebilirsiniz. Buz uygulamasının en basit yolu, buz küplerini iki muayene eldiveni içine koymak, bunları birbirine bağlamak ve ardından gözlerinize yerleştirmektir. Alternatif olarak soğuk jel paketleri de kullanabilirsiniz. Ancak, bu malzemeler çok hızlı ısındığı için, onları daha sık değiştirmeniz gerekecektir. Bu uygulamalar hafif oluşabilecek şişlik ve morlukları en aza indirir.

- Ameliyattan sonraki ilk 24 saat içinde bazı hastalarda hafif bir burun kaçağı olabilir. Bu normaldir ve endişelenmenize gerek yok. Taburcu olduktan sonraki gün, burun ucunuzdaki sızıntıyı emmek için yerleştirilen gazlı bezi tamamen çıkarabilirsiniz.

- Burnunuza veya içine dokunmadan önce her zaman ellerinizi dikkatlice yıkamayı unutmayın. Mümkünse lütfen dezenfektan kullanın.

- İlk banyodan sonra makyajınızı yapabilirsiniz. Ancak makyaj malzemesini bantlara değdirmemeniz önerilir. Operasyondan 2 gün sonra kaşlarınızın dış kısmını, 2 hafta sonra orta kısmını koparabilirsiniz.

Estetik operasyonlar sonrasında nasıl davranmanız gerektiğine dair en doğru bilgi elbette hekiminiz tarafından verilir. Hekimin talimatlarından asla çıkmamak ve harfiyen kurallara uymak, son derece önemlidir. Ayrıca bu uygulamaların tıbbi uygulamalar olduğunu da eklemek gerekir. Klinik ortam dışında bu uygulamaların gerçekleştirilmesi uygun değildir.