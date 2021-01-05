Badem göz estetiği ameliyatsız nasıl uygulanıyor? 

Özellikle sosyal medya filtreleri yaygın olmasıyla beraber, Hollywood ünlüleri ve dünyaca ünlü mankenlerin yaptırdığı bu uygulama dünyada popüler olmaya başladı. Gözlerin şakaklara doğru gerdirilmesi ile anin da sonuç veriyor ve hızlıca sosyal hayata dönüş sağlayabiliyorsunuz.

Bazen kas ve göz arasındaki mesafe dar ise badem göz ile beraber kas askılama işlemi yaparak daha fresh ve genç bakışlara sahip olabilirsiniz

İşlemden 1 ay sonra kontrole çağırılır gerek görüldüğü taktirde işlem tekrarlanabilir

Hangi yöntemin kullanılacağına sizi muayene ettikten sonra karar vererek işlemine başlarız

İşlem sırasında ağrı oluyor mu?

İşlem öncesinde hastanın konforu için lokal anestezi uygulanır. İşlem sırasında ağrı ve acı hissedilmez. Son derece konforlu bir uygulamadır.

Badem göz estetiği ne kadar kalıcı?

Badem göz askılama işlemi kullandığım ipler sayesinde 9 -10 ay sonra erimeye başlar ve kolajen bağ oluşur bu sayede hem kolajen artısı sağlanır. Kolajen üretiminize göre işleminde kalıcılığı 1 ila 2 yıl arasında değişir.

Özellikle göz kenarları düşük olan kadınların ilgisini çeken bu uygulama, erkekler tarafından da tercih ediliyor.