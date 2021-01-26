Artan cilt sorunlarına doğal ve medikal bakım önerileri

Cilt kuruyor

Kış aylarında özellikle cilt kuruluğuyla çok sık karşılaşılıyor. Cilt kuruluğunun sonrasında egzama gibi çeşitli cilt rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor. Kaşıntı sonrası oluşan tahriş, cildi olumsuz etkilemekte. Bununla beraber gül hastalığı olarak da bilinen ‘Rozasea rahatsızlığı’ soğuk havaların etkisiyle yoğun bir şekilde artış göstermektedir.

Güneş lekeleri belirginleşiyor

Bugünlerde sıklıkla karşılaşılan sorunlardan bir diğeri güneş lekeleri. Yazın oluşan güneş lekeler kışın daha çok belirgin hale gelebiliyor, bu lekelerin kış aylarında tedavilerinin yapılmasının daha uygun olacaktır.

Medikal uygulamalar çözüm getirebilir

Cilt kuruluğu için içeriğinde yoğun nem ve vitaminlerden bulunan medikal bakımlar uygulamaktayız. Güneş lekeleri, sivilce, akne ve yara izleri için cilt yapısına uygun farklı lazer sistemleri kullanıyoruz. Bu sistemlerle cildi çok tahriş etmeden, kişinin sosyal yaşamını engellemeden sorunları ortadan kaldırıyoruz.

Evde doğal bakım önerileri:

Leke açıcı doğal maske

1 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı pirinç veya buğday nişastası

1 çay kaşığı taze limon suyu

Doğal Nem Maskesi

1 tatlı kaşığı bal

1 çeyrek muz rendesi

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 yumurta akı

Haftada bir olacak şekilde malzemeleri karıştırıp, 20 dakika uygulayın. Ardından ılık suyla iyice durulayın.