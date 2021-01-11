Ameliyatsız gıdı estetiği nasıl yapılır?



Gıdı bölgesinde yağlanma varsa; Lipoliz

Çene geriliğine bağlı gıdı görüntüsü varsa; Çene hattına dolgu

Gıdıda sarkma varsa; İp ile askılama uygulanır.



Ameliyatsız gıdı estetiği kişiye ne tür avantajlar sağlar?

Gidi estetiğinde en önemli avantajı hemen sosyal hayatınıza hemen devam edersiniz. İşlem esnasında lokal anestezi ile uyuşturulduğundan işlemde hiç bir ağrı ya da acı hissetmezsiniz. Uygulama sonrası minimum ödem olabilir bu da uygulama sonrası kullanılacak bitkisel ilaçlarla önlenebilir.



Kişiyi bekleyen herhangi bir yan etki var mı?

Kullanılan ipler aslında ameliyatlarda kullanıp zamanla eriyen iplere benzer yapıdaki ipler sadece İleri teknoloji ile etrafında belli açılarda 360° dönen kılçıklarının olması ve bu sayede yüksek tutuculuğun olması. İpler 9 – 15 ay sonra erimeye başlayacaktır fakat uygulamadan sonra üç ay içerisinde iplerin etrafında oluşan kolajen uygulamanın kalıcılığını belirler. İşlemde kalıcılık 1 ila 2 yıl arasıdır, 1 yıl sonra tekrar yapıldığında uygulamanın kalıcılığı daha da artacaktır.

Kalıcı ip tercih etmemin sebebi iplerin lifting etkisi geçtiğinde vücutta hala bulunması ve oluşabilecek bir reaksiyonda cerrahi ile çıkartmayı gerekmesidir.



Sonucu ne zaman görmeye başlarız?

Ameliyatsız gıdı askılama işlemedin hemen sonra sonucu görürsünüz. İşlemden 1 ay sonra kontrole gidebilirsiniz. Öncesi sonucu ile kıyaslanıp elde edilen sonucu görmek ve gerekirse kontrol dokunuşları yapılabiliyor.